Leclerc: “Her şey beklediğimden daha iyi gitti”

Charles Leclerc, Alfa Romeo ile geçirdiği tek yılın ardından bu yıl Ferrari’ye geçti ve harika bir performans sergiledi.

Monakolu pilot, takım arkadaşı Sebastian Vettel’i hem tek turda hem de puan tablosunda geçmeyi başardığı gibi, sezonun en çok pole pozisyonu alan ismi oldu.

Leclerc, yılın beklentilerini aştığını kabul ediyor.

Leclerc, “Ferrari'de ilk sezonumda bu kadar rekabetçi olmayı beklemiyordum. Her şey beklediğimden daha iyi gitti. Kolay olmayacağını biliyordum ve yedi pole pozisyonu kazanmak gibi sonuçlar elde edeceğimi düşünmemiştim. Bu açıdan harikaydı. Fakat üzerinde çalışmam gereken şeyler var. Mesela daha az hata yapmalı, daha istikrarlı olmalıyım.”

”Genelde ikinci yılın ilk yıldan daha zor olduğu söylenir, hedefim aksini kanıtlamak! Başarabilecek miyim göreceğiz. Aslında, karting kariyerimden beri, hiç aynı takımda üst üste iki yıl geçirmedim, bu yüzden benim için bu ek bir zorluk olacak. Ama bunu olumlu görüyorum. Bu yıl iyi bir iş çıkardık ve gelecek sezon aynı çizgide devam etmeliyiz.”

Vettel ile ilişkisi sorulduğunda, “Anahtarla aracına Merry Christmas yazacağım(gülüyor). Aslında ilişkimiz dışarıdan göründüğünden çok daha iyi. İkimiz de kazanmak istiyoruz.” dedi.

Son olarak hangi pilotla şampiyonluk savaşı vermek istediği sorusuna, “Tabii ki, Sebastian ile! Bu, Ferrari'nin diğer tüm takımların önünde olduğu anlamına gelir. Tüm görmek istediğimiz bu.” yanıtını verdi.

Çeviri: İnci Beğen