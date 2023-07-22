Leclerc: "Her hafta sonu sürprizlerle karşılaşıyoruz"

Zhou Guanyu, Alfa Romeo ile Hungaroring'de etkileyici bir beşincilik elde etti ve takım arkadaşı Valtteri Bottas ile arasına Leclerc girdi.

Monakolu pilotun takım arkadaşı Carlos Sainz Q3'e bile giremedi ve Q2 seansını 11. sırada tamamladı.

Leclerc sıralama turları için, "Dürüst olmak gerekirse harika değildi."

"Turumdan gerçekten çok memnundum ama sonra 6. olduğumu gördüm."

"Herkes birbirine çok yakın ve yapacak çok işimiz var."

"Bugün McLaren yine ileriye doğru büyük bir adım attığını gösterdi çünkü böyle bir pistte Silverstone'a kıyasla tamamen farklı iki özellik var ve yine de çok hızlılar, bu yüzden şimdi bizim de ileriye doğru bir adım atmamız gerekiyor." dedi.

İyi bir tur attığını düşündüğü için takımın hızı konusunda endişeli olup olmadığı sorulduğunda ise şunları söyledi: "Yani, pistten piste ve seanstan seansa farklı performanslar görüyoruz."

"Her hafta sonu sürprizlerle karşılaşıyoruz, yarışta önümde bir Alfa Romeo olmasını beklemiyordum, bu yüzden nasıl olacaklarını bilmiyorum."

"Alfa Romeo gerçekten çok güçlüydü, dün takım bana olması beklenen simülasyonları gösterdi ve dürüst olmak gerekirse bugünden önceki simülasyonda iyiydiler."

"Dün 'bunda bir yanlışlık olabilir' diyordum ve bugün beni haksız çıkardılar."

"Yine yapacak çok işimiz var. Bildiğim kadarıyla anlamak çok zor, kontrol etmedim ama bu hafta sonu için özellikle büyük bir geliştirme yaptıklarını sanmıyorum. Bir hafta sonundan diğerine herkes değişiyor ve bir hafta sonu zorlanırken diğer hafta sonu hızlanıyorlar."

Takım arkadaşı Sainz, Q2'de zorlanmasının orta lastikteki 'garip' histen kaynaklandığını vurguladı.

İspanyol pilot, "Tüm hafta sonu boyunca orta hamur lastikte kendimi biraz garip hissettim."

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Ne zaman orta lastiği taksam onları ısıtmakta zorlandım, sert lastikten bile daha zordu."

"Bu yüzden 2. çeyreğin bizim için daha zorlu bir seans olacağını biliyordum. Q1'i güzel bir şekilde atlattık, ancak Q2'de bu bileşiği tekrar takar takmaz çok fazla kaydım ve asla düzgün bir tur atamadım."

"Yani, tur çok kötü değildi ama biraz yol tutuş eksikliği yaşadım. Fark sadece 0.002'ydi ama F1'de bu size pahalıya mal oluyor." dedi.

Rakiplerinin hızıyla ilgili olarak Sainz şunları söyledi: "McLaren, Alfa Romeo, yani hepsi bu hafta sonu burada hızlılar."

"Bunun piste özel bir durum mu yoksa sadece pist özelliklerinden mi kaynaklandığını bilmiyorum, araç ayarını ya da lastik hazırlığını iyi yapamadık, analiz etmemiz gerekiyor."

"Ancak tüm hafta sonu boyunca orta bileşikte ve hatta tüm bileşiklerde sınırdaydık, eskiden olduğumuz gibi ilk dörtte ya da beşte olamadık."