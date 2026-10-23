Formula 1 Amerika GP

Leclerc: "Her hafta sonu Hamilton'dan çok şey öğreniyorum"

Charles Leclerc, Ferrari takım arkadaşı Lewis Hamilton'ı yakından inceleyerek her hafta sonu ondan yeni şeyler öğrendiğini söyledi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 23 Eki 2026 12:30

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Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Fadel Senna - AFP - Getty Images

Charles Leclerc ile yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın sürüş stilleri arasındaki farklar uzun süredir biliniyor.

Hamilton, frenleme noktalarında geç fren yapmayı ve arka tarafı dengeli tutmayı tercih ederken Leclerc, viraj girişlerinde daha fazla frenleme yaparak aracın yön değiştirmesinden yararlanıyor.

Ferrari takım patronu Fred Vasseur daha önce bu farklı tercihlerin takım açısından çözülmesi gereken bir sorun yaratmadığını, aksine aracın geliştirilmesi için daha geniş bir çalışma alanı sunduğunu belirtmişti.

Sürüş stilleri arasındaki teknik farklılıklara rağmen Leclerc, takım arkadaşını yakından incelemeyi sürdürüyor.

İki sürücünün bu sezon birbirlerini daha iyi sürücüler olmaya teşvik edip etmediği sorulduğunda Monakolu pilot, "%100. Her hafta sonu birbirimizi daha ileriye taşımaya çalışıyoruz. Bazı hafta sonlarında Lewis inanılmaz hızlı oluyor ve ondan çok şey öğreniyorum."

"Ben iyi bir iş çıkardığımda bile yalnızca verilere bakarak, onun çalışma şeklini ve araçla nasıl başa çıktığını anlamaya çalışarak Lewis'ten çok şey öğreniyorum. Bu konuda inanılmaz derecede iyi."

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

"Her hafta sonunun ardından öğrenilecek mutlaka bir şey oluyor. Defterimde çok sayıda not var. Lewis takıma katıldığından beri muhtemelen hiç olmadığı kadar fazla not tutuyorum." şeklinde yanıt verdi.

Leclerc'in açıklamaları, Ferrari'nin bu hafta sonu düzenlenecek ABD Grand Prix’sinde SF-26 için sezonun dördüncü ve son büyük aerodinamik güncellemesini kullanmaya hazırlandığı sırada geldi. Güncelleme kapsamında sürüklenmeyi azaltmayı hedefleyen yeni bir taban tasarımı bulunuyor.

Ferrari pilotu, güncellemelerin etkisi konusunda beklentileri yüksek tutmamaya özen gösterdi.

Leclerc, "Güncellemeler o kadar büyük değil. Bunlar hakkında epey şey duydum ancak konuşulanlar kadar kapsamlı değiller. Elbette doğru yönde atılmış küçük bir adım, zaten her zaman hedefimiz bu."

"Ancak önce parçaları araca takmamız, ardından ilk üç turu tamamlayıp beklediğimiz gelişimi görüp görmediğimize bakmamız gerekiyor."

"Diğer takımların da büyük güncellemeler getirdiğini duydum. Bu nedenle onlarla kıyaslandığında nerede olduğumuzu görmemiz gerekecek. Yine de çok büyük bir fark yaratmasını beklemiyorum."

“Umarım ileriye doğru küçük bir adım atmamıza ve yarışı kazanmamıza yardımcı olabilir.”

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- Motorsport.com Ekibi

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