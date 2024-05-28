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Formula 1 Monako GP

Leclerc: "Henüz şampiyonluğu düşünmüyorum"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, elde ettiği zafere rağmen henüz "şampiyonluğu" düşünmediğini söylüyor.

Ezel Tan
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 1st position, the Ferrari team celebrate after the race

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Charles Leclerc, geçen hafta sonu Monako'da zafere ulaşarak 2019 Monza'dan bu yana devam eden galibiyet hasretine son verdi.

Yarışın ardından konuşan Leclerc şöyle dedi: "2019 Monza'da kazandığım zafer epey özeldi. Fakat çocukluğumdan beri Monako'da kazanmayı hayal ediyordum."

"Bu yarışı beni buraya getirmek için her şeyi yapan babam ve arkadaşlarımla birlikte izlediğimi hatırlıyorum."

"Sadece kendi hayalimi değil, onun hayalini de gerçekleştirdiğimi hissediyorum."

"Podyumda tıpkı son turlarda olduğu gibi duygularımı dizginlemek için elimden geleni yaptım. Finişe iki tur kala kazanacağımı anladım, tünel çıkışında ileriye bakmaya çalışıyordum fakat gözlerim yaşlıydı. Bu süreçte bana yardım edenleri hatırlıyordum."

"Fakat bu sadece bir galibiyet ve  diğerleri gibi bunun için de 25 puan veriyorlar. Önümüzde uzun bir sezon var."

"Sonunda bu yarışı kazanmayı başarmış olmak harika fakat yolumuza devam edeceğiz."

Artık daha fazla zafer almayı bekleyip beklemediği sorusuna Leclerc, "Dönüm noktası birkaç yarış önce gerçekleşti fakat aracımız o noktada yarışı kazanabilecek durumda değildi."

"Burada her şey yolunda gitti. Harika bir iş çıkardık. Sezon başından beri sıralama tempom üzerinde çok çalıştım ve burada bana çok yardımcı oldu."

"Fakat kendimizi çok kaptırmamalıyız. Monako benzersiz bir pist ve aracımıza çok uygun. Bu, sezon sonuna kadar kazanmaya devam edeceğimiz anlamına gelmiyor fakat ciddi bir ilerleme kaydettik ve rakiplerimizi zorlamaya devam edeceğiz."

"Bu noktada şampiyonluk mücadelesi hakkında düşünmüyorum. Bakalım güncellemeler diğer pistlerde nasıl çalışacak? Umarım aradaki farkı yavaş yavaş azaltabiliriz." cevabını verdi.

Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 2nd position, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 1st position, with the Monegasque flag, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 3rd position, on the podium

Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 2nd position, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 1st position, with the Monegasque flag, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 3rd position, on the podium

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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