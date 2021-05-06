Leclerc: "Orta lastikte yavaş kalmamızın nedenini henüz bulamadık"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Portekiz sıralama turlarında son bölüme orta lastikle kaldı ve bundan ötürü avantajlı görünüyordu.

Ancak yarışta orta lastikle çok büyük bir aşınma yaşayınca, erkenden pite gelip sert lastiklere geçti ve yarışı altıncı bitirdi.

Ayrıca Carlos Sainz Jr. da yine orta lastikle sorun yaşadı.

İspanya GP öncesi konuşan Leclerc, "Portimao'ya baktığınızda, yarışa kadar aracı sürmekte epey zorlandım. Fakat yarışta her şey istediğimiz gibi gitti."

"Ancak yarışta her ikimiz de orta lastiklerle biraz zorlandık ve henüz bunun nedenini tam olarak açıklayamıyoruz. Carlos yumuşakta, ben de sert lastikte daha güçlüydüm. Fakat orta lastikte bize sorun çıkaran bir şey vardı. Sadece durumu anlamaya ve geliştirmeye çalışıyoruz."

"Hafta sonu boyunca şartlar zor ve çok rüzgarlıydı. Muhtemelen hafta sonu adım adım ilerlemem ve temel oluşturmam gerekiyordu. Fakat bunu yapmadım. Orada yaptığım hatalardan biri, doğrudan ilk seanstan itibaren maksimumu çıkarmaya çalışmamdı. Bu yüzden de araçla mücadele ettim."

"Hafta sonunun geri kalanı için hiçbir zaman iyi bir güven ve baz noktası oluşturamadım. Ayrıca o şartlarda antrenman turlarında bu kadar tutarsız olmanın bedelini ödedim. Bu yüzden bu koşullardaki yaklaşımımı değiştirmem gerektiğini düşünüyorum fakat diğer yarışlar için şimdilik bunu yapmam gerekmiyor."

Barselona sorulduğunda Leclerc, "Burası aracınızın zayıf ve güçlü yanlarının nereler olduğunu görebilmeniz için harika bir yer. Bu yüzden ilginç bir hafta sonu olacak.

"Eğer Portimao'da olduğu gibi yumuşak ve sert lastikteki performansımızı koruyabilirsek, burada da iyi olacağımızı düşünüyorum. Burası, hangi araçların en komple olduğunu görmek adına çok iyi bir pist. Çünkü her şeyden biraz var; yüksek hızlı virajlar var, orta hızlı virajlar var, düşük hızlı virajlar var. Yani burası bizim için ilginç olacak ve hafta sonundan en iyisini çıkarmaya çalışacağız." dedi.

Leclerc, orta lastikle ilgili sorunlardan endişe duyup duymadığı sorusuna, "Bizim için endişe verici olduğunu sanmıyorum. Orta lastikle yaptığımız sürüşte zorlandığımız ortada. Belki de sürücüler olarak daha iyisini yapabilirdik. Ayrıca neler olabileceğine dair başka düşüncelerimiz de var ve şu anda buna bakmaya devam ediyoruz. Verilere bakmak her zaman vakit alan bir süreç ve şimdi yaptığımız şey bu. Ancak endişe edecek bir şey yok." cevabını verdi.

Charles Leclerc, Ferrari ve George Russell, Williams Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images