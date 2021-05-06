Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Russell: ''Gerçekte sekizinci veya dokuzuncu en hızlı takımız" Sonraki / Hamilton, Red Bull'un motor departmanı için Mercedes'ten mühendis almasına şaşırmıyor
Formula 1 / İspanya GP Haberler

Leclerc: "Orta lastikte yavaş kalmamızın nedenini henüz bulamadık"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari pilotu Charles Leclerc, henüz orta lastiklerle Portekiz'de neden sorun yaşadıklarını bulamadıklarını belirtti.

Leclerc: "Orta lastikte yavaş kalmamızın nedenini henüz bulamadık"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Portekiz sıralama turlarında son bölüme orta lastikle kaldı ve bundan ötürü avantajlı görünüyordu.

Ancak yarışta orta lastikle çok büyük bir aşınma yaşayınca, erkenden pite gelip sert lastiklere geçti ve yarışı altıncı bitirdi.

Ayrıca Carlos Sainz Jr. da yine orta lastikle sorun yaşadı.

İspanya GP öncesi konuşan Leclerc, "Portimao'ya baktığınızda, yarışa kadar aracı sürmekte epey zorlandım. Fakat yarışta her şey istediğimiz gibi gitti."

"Ancak yarışta her ikimiz de orta lastiklerle biraz zorlandık ve henüz bunun nedenini tam olarak açıklayamıyoruz. Carlos yumuşakta, ben de sert lastikte daha güçlüydüm. Fakat orta lastikte bize sorun çıkaran bir şey vardı. Sadece durumu anlamaya ve geliştirmeye çalışıyoruz."

"Hafta sonu boyunca şartlar zor ve çok rüzgarlıydı. Muhtemelen hafta sonu adım adım ilerlemem ve temel oluşturmam gerekiyordu. Fakat bunu yapmadım. Orada yaptığım hatalardan biri, doğrudan ilk seanstan itibaren maksimumu çıkarmaya çalışmamdı. Bu yüzden de araçla mücadele ettim."

"Hafta sonunun geri kalanı için hiçbir zaman iyi bir güven ve baz noktası oluşturamadım. Ayrıca o şartlarda antrenman turlarında bu kadar tutarsız olmanın bedelini ödedim. Bu yüzden bu koşullardaki yaklaşımımı değiştirmem gerektiğini düşünüyorum fakat diğer yarışlar için şimdilik bunu yapmam gerekmiyor."

 

Barselona sorulduğunda Leclerc, "Burası aracınızın zayıf ve güçlü yanlarının nereler olduğunu görebilmeniz için harika bir yer. Bu yüzden ilginç bir hafta sonu olacak.

"Eğer Portimao'da olduğu gibi yumuşak ve sert lastikteki performansımızı koruyabilirsek, burada da iyi olacağımızı düşünüyorum. Burası, hangi araçların en komple olduğunu görmek adına çok iyi bir pist. Çünkü her şeyden biraz var; yüksek hızlı virajlar var, orta hızlı virajlar var, düşük hızlı virajlar var. Yani burası bizim için ilginç olacak ve hafta sonundan en iyisini çıkarmaya çalışacağız." dedi.

Leclerc, orta lastikle ilgili sorunlardan endişe duyup duymadığı sorusuna, "Bizim için endişe verici olduğunu sanmıyorum. Orta lastikle yaptığımız sürüşte zorlandığımız ortada. Belki de sürücüler olarak daha iyisini yapabilirdik. Ayrıca neler olabileceğine dair başka düşüncelerimiz de var ve şu anda buna bakmaya devam ediyoruz. Verilere bakmak her zaman vakit alan bir süreç ve şimdi yaptığımız şey bu. Ancak endişe edecek bir şey yok." cevabını verdi.

Charles Leclerc, Ferrari ve George Russell, Williams

Charles Leclerc, Ferrari ve George Russell, Williams

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Russell: ''Gerçekte sekizinci veya dokuzuncu en hızlı takımız"

Önceki haber

Russell: ''Gerçekte sekizinci veya dokuzuncu en hızlı takımız"

Sonraki haber

Hamilton, Red Bull'un motor departmanı için Mercedes'ten mühendis almasına şaşırmıyor

Hamilton, Red Bull'un motor departmanı için Mercedes'ten mühendis almasına şaşırmıyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Binotto: "En büyük zayıf noktamız motor"

8s
2
Formula 1

Hamilton, Red Bull'un motor departmanı için Mercedes'ten mühendis almasına şaşırmıyor

16 dk
3
Formula 1

Hamilton: “İnsanlar Bottas’ı rahat bırakmalı"

2s
4
Formula 1

Leclerc: "Orta lastikte yavaş kalmamızın nedenini henüz bulamadık"

41 dk
5
Formula 1

Vettel: "Gerideyiz çünkü aracımız yeterince hızlı değil"

4s
Son Haberler
Hamilton, Red Bull'un motor departmanı için Mercedes'ten mühendis almasına şaşırmıyor
F1

Hamilton, Red Bull'un motor departmanı için Mercedes'ten mühendis almasına şaşırmıyor

16dk
Leclerc: "Orta lastikte yavaş kalmamızın nedenini henüz bulamadık"
F1

Leclerc: "Orta lastikte yavaş kalmamızın nedenini henüz bulamadık"

41dk
Russell: ''Gerçekte sekizinci veya dokuzuncu en hızlı takımız"
F1

Russell: ''Gerçekte sekizinci veya dokuzuncu en hızlı takımız"

1s
Verstappen: "Hamilton'la pist dışı ilişkimiz bozulmadı"
F1

Verstappen: "Hamilton'la pist dışı ilişkimiz bozulmadı"

1s
Hamilton, 2021 Laureus Yılın Örnek Savunucu Sporcusu Ödülü'nü kazandı!
F1

Hamilton, 2021 Laureus Yılın Örnek Savunucu Sporcusu Ödülü'nü kazandı!

1s
Son Videolar
F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor? 03:51
Formula 1
12s

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor?

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar 02:22
Formula 1
4 May 2021

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı 00:45
Formula 1
3 May 2021

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi 01:01
Formula 1
1 May 2021

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi

Hamilton'ın 2020 Portekiz GP pole pozisyonu analizi 03:26
Formula 1
1 May 2021

Hamilton'ın 2020 Portekiz GP pole pozisyonu analizi

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Vettel: "Gerideyiz çünkü aracımız yeterince hızlı değil" İspanya GP
Formula 1

Vettel: "Gerideyiz çünkü aracımız yeterince hızlı değil"

Stroll: "Aston Martin hâlâ güçlü bir sezon geçirebilir" İspanya GP
Formula 1

Stroll: "Aston Martin hâlâ güçlü bir sezon geçirebilir"

Alonso: "Henüz %100 performansımda değilim" İspanya GP
Formula 1

Alonso: "Henüz %100 performansımda değilim"

Çok Okunanlar Bugün

Binotto: "En büyük zayıf noktamız motor"
Formula 1 Formula 1

Binotto: "En büyük zayıf noktamız motor"

Hamilton: “İnsanlar Bottas’ı rahat bırakmalı"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “İnsanlar Bottas’ı rahat bırakmalı"

Hamilton, Red Bull'un motor departmanı için Mercedes'ten mühendis almasına şaşırmıyor
Formula 1 Formula 1

Hamilton, Red Bull'un motor departmanı için Mercedes'ten mühendis almasına şaşırmıyor

Verstappen: "Hamilton'la pist dışı ilişkimiz bozulmadı"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Hamilton'la pist dışı ilişkimiz bozulmadı"

Leclerc: "Orta lastikte yavaş kalmamızın nedenini henüz bulamadık"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Orta lastikte yavaş kalmamızın nedenini henüz bulamadık"

Vettel: "Gerideyiz çünkü aracımız yeterince hızlı değil"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Gerideyiz çünkü aracımız yeterince hızlı değil"

Sainz, İspanya GP için heyecanlı
Formula 1 Formula 1

Sainz, İspanya GP için heyecanlı

Bottas: "Sezon ortasında Mercedes'ten gönderilmeyeceğim"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "Sezon ortasında Mercedes'ten gönderilmeyeceğim"

Son Haberler

Hamilton, Red Bull'un motor departmanı için Mercedes'ten mühendis almasına şaşırmıyor
Formula 1 Formula 1

Hamilton, Red Bull'un motor departmanı için Mercedes'ten mühendis almasına şaşırmıyor

Leclerc: "Orta lastikte yavaş kalmamızın nedenini henüz bulamadık"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Orta lastikte yavaş kalmamızın nedenini henüz bulamadık"

Russell: ''Gerçekte sekizinci veya dokuzuncu en hızlı takımız"
Formula 1 Formula 1

Russell: ''Gerçekte sekizinci veya dokuzuncu en hızlı takımız"

Verstappen: "Hamilton'la pist dışı ilişkimiz bozulmadı"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Hamilton'la pist dışı ilişkimiz bozulmadı"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.