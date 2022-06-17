Leclerc: "Henüz grid cezası alıp almayacağımıza karar vermedik"

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Ferrari pilotu Charles Leclerc, Bakü'de lider giderken güç ünitesi sorunuyla yolda kalmıştı ve bugün itibariyle bu ünitenin kullanılamaz durumda olduğu doğrulandı.

Leclerc bu hafta sonu yeni bir içten yanmalı motora geçiş yapacak fakat turbo gibi ceza sınırında olan parçaları değiştirip değiştirmeyecekleri hâlâ belirsiz.

Monakolu sürücü eğer yeni turboya geçerse grid cezası alacak ve İtalyan basınının iddia ettiğinin aksine nihai kararlarını vermemiş gibi görünüyorlar.

Bugünkü basın toplantısında konuşan Leclerc, Montreal'in cezası için ideal bir yer olduğunu fakat bu cezayı başka pistlerde de çekebileceklerini söyledi.

Genç pilot şöyle dedi: "Olabilecek en iyi durumda olmadığımız ortada. Şu anda güç ünitesi değişikliği için arka planda devam eden bazı tartışmalar var."

"Henüz alınmış bir karar yok. Fakat olabilecek en iyi pozisyonda olmadığımız bir gerçek."

"Eğer bir ceza alacaksak, bunun için en iyi pisti belirlemek bizim elimizde."

"Montreal geçişin oldukça kolay olduğu pistlerden birisi fakat önümüzdeki üç ya da dört yarışlık zaman diliminde, geçişin oldukça kolay olacağı başka pistler de var."

"Yani bunu konuşacağız ve en iyi kararı almaya çalışacağız."