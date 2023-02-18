Leclerc: "Henüz Ferrari ya da diğer takımlarla kontrat görüşmesi yapmadım"

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Charles Leclerc'in Ferrari ile olan kontratı 2024 sezonunun ardından sona erecek fakat birkaç yıldır Avrupa basını, Monakolu pilotun özellikle Mercedes'e geçebileceğini iddia ediyor.

Söylentilere göre Mercedes'te Lewis Hamilton emekli olursa, yeri için potansiyel adaylar arasında Leclerc de var. Aslında koltuk için Lando Norris ve Max Verstappen de aday olabilir ancak ikisinin de uzun vadeli kontratları bulunuyor.

Hal böyle olunca Leclerc çok mantıklı bir seçenek olabilir.

Ancak Leclerc, kimseyle görüşmediğini ve Ferrari ile şampiyonluklar yaşamak istediğini dile getirdi.

Leclerc, "Acele etmek için hiçbir sebep yok."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Davide Cavazza

"Mercedes'e gidebileceğimden endişelendiğinizi biliyorum ama aslında kimseyle pazarlık yapmıyorum."

"Ferrari'de rahatım ve taraftarların coşkusunu hissedebiliyorum. Ferrari ile şampiyonluk kazanma hayalimi gerçekleştirme fikri bana ilham veriyor."

"Fakat şu anda kontrat konusu düşündüğüm bir şey değil. Önümüzde hâlâ çok uzun bir zaman-iki yıl var. Elbette elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bunu görüşmeler için değil, kendim ve takım için yapacağım."

"Görüşmeler başladığında zaten bileceksiniz. Fakat henüz bunun zamanı değil." dedi.

Leclerc, yeni sezonda ne kadar rekabetçi olacaklarını merak ediyor.

"Pazartesi günü Bahreyn'e gidiyorum ve piste çıkmak için sabırsızlanıyorum."

"Rakiplerimizle beraber üç gün boyunca aynı pistte test yapacağız. Yeni araçla ilgili tek söyleyebileceğim, ilk izlenimlerimin pozitif olduğu fakat asıl önemli olan aracımızın diğerlerine kıyasla ne durumda olduğu."