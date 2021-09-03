Leclerc: "Henüz coşkuya kapılmak için erken"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, cuma günü güçlü turlar ortaya koydu ve hem birinci hem de ikinci seansta en hızlı isimlerden biriydi.

Monakolu pilot, ikinci seansta çok iyi bir tempo yakaladı ve en hızlı isim olmayı başardı. Bu, Ferrari fanlarını epey heyecanlandırsa da, Leclerc temkinli kalmayı seçti.

Leclerc şöyle konuştu: "Kendimizi kandırmamalıyız. Henüz cuma günündeyiz ve rakiplerimizin hâlâ daha fazlasına sahip olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda bizim de gelişebileceğimiz yerler var ve şu an için başlangıçtan memnunum."

"Gerçekten pole pozisyonu için savaşabilmeyi umuyorum. Burası risklerin sizi ödüllendirdiği bir pist ve bu yüzden sıralama turlarında her şey mümkün. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Carlos ile her seansta birbirimizi zorluyoruz ve umarım sıralama turlarında da bundan faydalanabiliriz."

Leclerc aynı zamanda pistte sürüş yapmaktan keyif aldığını belirtti.

"Burada sürüş yapmak harika. Bu virajlarda Formula 1 araçlarını sürmek inanılmaz bir his ve henüz ilk günde olmamıza rağmen şu anda sahip olduğumuz yol tutuş seviyesi çılgınca. İlk günde hızlıydık ve şimdi her şey yolunda olsa bile çalışmaya devam etmeliyiz çünkü diğerlerinin yarın daha fazlasını ortaya koyacağına eminim."

"Daha fazlasını yapabileceğimizi düşünüyorum. Şimdiye kadar her şey yolunda gidiyoruz ancak coşkuya kapılmamak lazım. Bugün henüz cuma günü ve rakiplerimiz neler yapacaklarını göstermediler fakat dediğim gibi aracı sürmekten gerçekten keyif aldım."

"İlk denemede özellikle oval virajlar çok keyifliydi ve genel anlamda çok ilginç bir pist. Yarış çok fazla geçiş olacağını sanmıyorum bu yüzden yukarılardan başlamak önemli olacak."

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images