Leclerc: "Hedefimiz şampiyonayı ikinci bitirmek olmalı"

Ferrari şu anda Takımlar Şampiyonası'nda 191 puanla Mercedes'in 56, Aston Martin'in ise sadece 5 puan gerisinde dördüncü sırada yer alıyor.

Leclerc sezonun başlarında iki kez yarıştan çekildi: İlki Bahreyn'de dayanıklılık nedeniyle, ikincisi ise Avustralya'da 3. virajda Lance Stroll ile temas ederek kaza yapmasıyla gerçekleşti.

Leclerc, sezonun ikinci yarısı için hedefleri hakkında şunları söyledi: "Bence asıl hedefimiz, her şeyden önce Takımlar Şampiyonası'nda ikinci olmaya çalışmak olmalı ki bu da zorlu bir hedef olacak."

"McLaren artık mücadeleye geri döndü; Mercedes ise her zaman güçlüydü. Aston Martin son zamanlarda biraz geriye düştü ama tekrar mücadeleye döneceklerinden hiç şüphem yok. Yani evet, hedefimiz bu."

Ferrari bu yılın başlarında Barselona'ya ilk büyük güncelleme paketini getirmiş ve Red Bull'a benzer bir sidepod konseptine geçmişti.

Ferrari ayrıca Avusturya'da ön kanatlarına da yeni güncellemeler getirdi. Ancak Mercedes ve McLaren'in de kendini geliştirmesiyle Red Bull ile arasındaki farkı kapatmayı başaramadı.

Leclerc, Ferrari için başarının anahtarı hakkında şunları ekledi: "Sezonun ikinci yarısı için birkaç geliştirme planımız var. Umarım bunlar bir fark yaratır ve bu hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olur."