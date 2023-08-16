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Leclerc: "Hedefim ve hayalim Ferrari ile şampiyonluk"

Ferrari'den ayrılacağı spekülasyonları devam eden Charles Leclerc, takımın rekabetçi kalabilmesi durumunda kalmak için çabalayacağını söylüyor.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, during the drivers' parade

Ferrari ile sözleşmesi 2024 sezonunun ardından sona eren Leclerc, şu anlık yeni sözleşme için pek de aceleci davranmıyor.

Doğal olarak, kendisinin takımdan ayrılabileceği yönünde iddialar da hız kesmeden devam etmekte; en çok ismi geçen takımlar Mercedes, Aston Martin ve Red Bull.

Leclerc ise her şeye rağmen hayalinin Ferrari ile şampiyonluğa ulaşmak olduğunu ve bunun için bastıracağını belirtmekte.

Autosport'a konuşan Leclerc, "Elbette, her sürücünün zaman zaman farklı seçenekleri değerlendirdiğini düşünüyorum."

"Ama benim Ferrari'ye karşı büyük bir sevgim var. İlk hedefim ve ilk hayalim, Ferrari ile dünya şampiyonu olmak."

"Dolayısıyla, bunun gerçekleşmesi için küçük de olsa bir fırsat olursa takımda kalmak için çabalayacağımdan hiç şüphem yok." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Takım için işlerin ne kadar zor olduğunu da bilen Leclerc, "Takımdaki herkes için bugün içinde bulunduğumuz durumdan memnun olmadığımız ve kazanmak istediğimiz çok açık."

"Yine de Ferrari'yi seviyorum, burada evimdeymiş gibi hissediyorum."

"Daha fazlasını söyleyemem çünkü birkaç şaka dışında herhangi bir tartışma olmadı."

"Ancak sadece şu anlık sözleşme konusuna öncelik vermememiz gerektiğini düşünüyorum, şu anda gerçekten önemli olan tek şeye odaklanıyoruz." 

"Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yeniden rekabetçi olmak istiyoruz, sonrasına bakacağız. Dediğim gibi, Ferrari'yi seviyorum ve evimdeymiş gibi hissediyorum." dedi.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, in the post-qualifying Press Conference

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, in the post-qualifying Press Conference

Photo by: Motorsport Images

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