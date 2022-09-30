Leclerc: "Hedefim pole pozisyonunu kazanmak"

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Charles Leclerc, Singapur'da cuma gününü fren sorunlarıyla geçirdi ve ilk antrenman seansında yaklaşık 20 dakika kaybetti.

İlk seansta Lewis Hamilton'ın 0.4 saniye gerisinde üçüncü olan Leclerc için ikinci seans da pek iyi geçmedi ve aracın tabanında bazı çalışmalar yapıldı.

Yaklaşık 30 dakika kaybeden Leclerc, günü 31 turla kapattı ve istediğini alamadı. Ferrari sürücüsü tahmin edileceği üzere mutlu değil.

İkinci seansta Carlos Sainz'ın 0.2 saniye gerisinde ikinci olan Leclerc, "Çok fazla tur atamamış olsak da performans anlamında oldukça iyi bir gündü."

"Birkaç sorunla karşılaştığımız için istediğimiz kadar tur atamadık. Önemli olan üçüncü antrenmanda bu hasarı en aza indirmek olacak."

"Performans iyi gibi görünüyor. Bu iyi bir şey fakat 3. antrenmanda bir adım daha atmamız önemli. Umarım o zaman sıralama için hazır oluruz." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

Sorunlar nedeniyle, çok az tur atabilen genç sürücü, orta hamuru da istediği kadar test edememiş oldu.

"Bir cadde pistinde bu kadar tur atmak asla iyi değildir çünkü burada ne kadar çok tur atarsanız, o kadar iyi olursunuz. Fakat olan oldu ve çok endişeli değilim."

"İyi bir gün olmayabilir ama kaybettiğimiz turları üçüncü antrenman seansında telafi edebileceğimizi düşünüyorum."

"Bugün bir yarış simülasyonu yapmamış olmamız bir dezavantaj olacak fakat sıralama daha önemli ve eminim ki o noktada, olmayı istediğimiz yerde olacağız."

Takım arkadaşı gibi Leclerc de antrenman seansları arasında ayar değişikliği yaptı. Leclerc, tek turda iyi göründüklerini ancak yarış temposundan emin olmadığını ekliyor.

"Sıralama hızımız yine çok güçlü görünüyor. Fakat yarış temposu hakkında hiçbir fikrim yok."

"İkinci antrenmandan önce doğru yönde ilerledik. Umarım yarın bir adım daha atarız."

"Mümkün olan en iyi sonuca ulaşmaya çalışacağız. Hedefimiz pole pozisyonu. Bakalım nerede olacağız?"

Diğer pek çok Formula 1 pilotu gibi Leclerc de sıcak ve nemli koşullarda zor anlar yaşadı

"Hava oldukça sıcaktı ve eminim yarış zor geçecek."