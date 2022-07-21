Leclerc: "Hedef şampiyonluk!"

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Charles Leclerc sezona fırtına gibi başlamasına rağmen, aynı başarıyı sonraki yarışlarda gösteremedi çünkü ya teknik sorun yaşadı ya da takım stratejik hata yaptı.

Avusturya'da sekiz yarış aradan sonra galibiyete ulaşan Leclerc, şampiyonada Max Verstappen ile olan puan farkını 38'e kadar indirdi.

Şampiyonluk savaşına geri dönen Leclerc, hedefinin değişmediğini ve sonunda mutlu sona ulaşmak istediğini belirtti.

Leclerc, "Motor sporlarına buradan sadece 60 km uzaklıkta bulunan bir karting pistinde başladım. Bu pistle ilgili çok güzel anılarım var. Bu nedenle, Fransa Grand Prix'sini bir dereceye kadar kendi ev yarışım olarak görüyorum."

"Formula 1 kariyerime başlamadan önce buraya çok sık gelirdim. Buraya gelmeyi hep sevdim."

"Umarım bu hafta sonu bizim için başarılı bir hafta sonu olur. Avusturya'da çok önemli bir zafer kazandık, çünkü her şeyin bana karşı olduğu beş zorlu yarışın ardından geldi."

"Max Verstappen'den birkaç puan almak çok önemliydi fakat Fransa Grand Prix'si hakkında şimdiden tahminde bulunmaktan kaçınacağım."

"Ferrari son iki yılda bu pistte epey zorluk yaşadı. Burada lastiklerle olan çalışma konusunda en iyi yaklaşımı bulamadık. Elbette başarılı bir performans sergilememizi ve aracımın tempo olarak iyi olmasını umuyorum çünkü puan kazanmaya devam etmek bizim için çok önemli. Umarım bu sefer geçen seneden daha iyi geçer."

"Elbette tekrar puan kaybetmemek için elimizden geleni yapacağız. Liderin 38 puan gerisindeyim, bu önemli bir fark ama hedefimiz aynı: Şampiyon olmak istiyoruz." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Ferrari