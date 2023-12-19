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Leclerc, hayallerinin teklifinin kendisine nasıl şaka yoluyla açıklandığını paylaştı

Charles Leclerc, Ferrari pilotu olacağının kendisine nasıl söylendiğini ve bunun bir şaka şeklinde gerçekleştiğini açıkladı.

Editör Burak Yasul
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Charles Leclerc, Ferrari

Ferrari Sürücü Akademisi'nin bir ürünü olan Leclerc, Formula 2 şampiyonluğunu kazandıktan sonra 2018'de Sauber'deki çaylak yılında etkileyici bir performans sergilemiş ve bir sonraki sezon için Kimi Raikkonen'in yerini almak için çekişmeye girmişti.

Ancak o zamanki takım patronu Maurizio Arrivabene'den telefon aldığında, önce koltuğun kendisine ait olmadığı söylendi, ardından da hızlı bir geri dönüşle Ferrari pilotu olacağı bildirildi.

İlk birkaç yarışın ardından, Leclerc'in Sauber'deki takım arkadaşı Marcus Ericsson'u geride bırakmaya başlaması ve Formula 1'deki sadece dördüncü yarışında Bakü'de etkileyici bir P6 finişi de dahil olmak üzere orta saha takımında altı yarışta beş puanla Ferrari'nin radarına girmesi uzun sürmedi.

Raikkonen'in geleceği hakkında bir karar verilmesi beklenirken ve Leclerc o yılın Eylül ayında geleceğinin nasıl şekilleneceğini beklerken, iyi haber gelmeden önce kendisine en zalim şakalar yapıldı.

Moda dergisi L'Officiel Italia'ya konuşan Leclerc, "Monako'da bir teknedeydim. Telefonu sessiz moda almıştım, Maurizio Arrivabene'den gelen bir telefon olduğunu gördüm." 

Podium: race winner Charles Leclerc, Ferrari, second place Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, third place Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Fotoğraf: Alessio Morgese / Luca Rossini

Podium: race winner Charles Leclerc, Ferrari, second place Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, third place Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

"Yanımdaki arkadaşıma motorları kapatmasını, Ferrari'nin başındaki kişinin beni aradığını ve iyi duyamadığımı söyledim."

"Beni Ferrari'ye almayacağını anladım. Bana bunu söylemek için araması biraz tuhafıma gitmişti, hayal kırıklığına uğramıştım."

"On beş saniye sonra beni geri aradı ve şaka yaptığını söyledi. Telefonu kapattım ve denize atladım. Her şey çok gerçeküstü görünüyordu. Ben Ferrari'deydim..." dedi.

Leclerc, Ferrari'ye terfi ettikten kısa bir süre sonra diğer araçta Sebastian Vettel ile boy ölçüşebileceğini gösterdi. Ferrari'deki ilk sezonunda Spa ve Monza'da kazandığı zaferlerle Ferrari tarihinde bir sürücüye verilen en uzun anlaşma olan beş yıllık sözleşme uzatma hakkını elde etti.

Düşük performanslı araçlar, strateji kararları ve sürücü hatalarının bir araya gelmesiyle potansiyeli büyük ölçüde kullanılamaz hale gelmiş olsa da, hala griddeki en saygın sürücülerden biri olma iddiasını sürdürüyor.

Leclerc ve Ferrari ile yeni bir anlaşma üzerinde görüşmelerin sürdüğü söylenirken, kendisinin ve Carlos Sainz'in sözleşmeleri 2024 sonunda sona erecek.

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