Leclerc: "Hayalim Monako'da kazanmak"

Charles Leclerc, şimdiye kadar hem Formula 2 hem de Formula 1'de Monako'da iyi sonuçlar almayı başaramadı.

Bununla beraber İtalyan ekip bu hafta sonu iyi görünüyor ve Leclerc'in kötü giden Monako karnesi bu hafta sonu bitebilir.

Sky Sports'un sorularını yanıtlayan Leclerc, gelecekte Monako'da yarış kazanma hayali kurduğunu gizlemedi.

Leclerc, "Monte Carlo benim için stresten kaçma yeri!"

"Bir hayalim varsa, o da bu Monako Grand Prix'sini kazanmaktır, ancak bunu başarmam halinde hislerim Monza'daki ile aynı olmayacak."

"Burası benim için geçmişte çok iyi gitmedi, fakat aynı zamanda her zaman rekabetçi olduğum da doğru."

"Burada iki seferde de bitiş çizgisine ulaşamadım, fakat şimdi her zaman olduğu gibi her şeyimi vermeye hazırım. Umarım bu yıl her şey daha iyi gider." dedi.

Leclerc, bu hafta sonu öncesinde Monako'daki son sürüşünü bir film çekimi kapsamında SF90 Stradale ile yapmıştı.

"Geçen yıl burada Claude Lelouch'un yönettiği bir filmin çekimlerinde yer aldığımı da hatırlıyorum. Genelde yaptığımdan çok farklı olan harika bir deneyimdi çünkü günlük yaşamda bu caddeleri arabamla oldukça sakin geçiyorum."

"Fakat bu kez tüm yollar kapalıydı ve Monako'daki pistte daha da eğlenmeyi başardım çünkü etrafta hiçbir bariyer yoktu. Hoşuma gitti ve ayrıca karantina sonrası ilk kez direksiyona geçmiştim. Bir yarış aracı yerine SF90 Stradale olmasına rağmen, her şey çok güzeldi!" dedi.

Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images