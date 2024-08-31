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Formula 1 İtalya GP

Leclerc: "Hayal kırıklığına uğradım"

Charles Leclerc, Ferrari'nin güncellemelere rağmen beklenen gelişimi gösterememesinin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Monza'da yapılan sıralama turlarının ardından takımının performansından memnun olmadığını ifade etti.

Leclerc, yavaş virajlarda yaşadıkları sorunları tüm hafta sonu boyunca çözememiş olmalarının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Monakolu pilot sıralamaların ardından şunları söyledi: "Tüm hafta sonu boyunca ilk iki virajda aynı problemi yaşadık ve ne yazık ki bunu çözemedik."

"Bu durum büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Yarın yine de şansımızı deneyebiliriz çünkü aramızda çok az fark var."

Monza'ya özel olarak getirilen güncellemelerin bile McLaren'ı yakalamak için yeterli olmadığını belirten Leclerc, "Buraya, özellikle Monza için getirilen güncellemelerle geldik ama bu bile McLaren'a ulaşmak için yeterli olmadı. Bu yüzden hâlâ çok işimiz var," diye ekledi.

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