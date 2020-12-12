Leclerc: "Hayal kırıklığına uğradım, 3. sıralama seansında daha fazlasını yapabilirdik"

Orta hamurlarla 3. sıralama seansına kalmanın nasıl hissettirdiği sorulduğunda Leclerc: "İyiydi, özellikle bizim için önemliydi. Ama biraz hayal kırıklığına uğradım çünkü 3. sıralama seansında daha fazlasını yapabilmemizi isterdim ama yapamadık. "

"Bilemediğim bir sebepten 3. sıralama seansında lastik dereceleriyle çok daha fazla zorlandık. O yüzden bunu anlamamız gerek, ama orta hamurlarla 3. sıralama seansında kalabildiğim için mutluyum. "

Lastikleri baştan ısıtmakta mı yoksa tur boyunca sıcak tutmakta mı zorlandıkları sorulduğunda ise Leclerc, "Sorun turun sonuna doğru lastikleri soğuk tutmaktaydı. Son sektörde aşırı ısınmayla uğraşıyorduk ve bu da tur zamanında çok süre kaybetmemize mal oldu. " dedi.

Önlerinde yarışa başlayacak Renault'ların yarışa kendi seçecekleri lastiklerle başlamasının bir dezavantaj yaratıp yaratmadığı sorulduğunda ise Monakolu pilot: "Günün sonunda o kadar da kötü olduğunu düşünmüyorum çünkü serbest seçim hakkımız olsaydı yine orta hamurları seçerdik."

"O yüzden 2. sıralama seansında iyi bir iş çıkartmamız çok iyi oldu, böylece tercih ettiğimiz hamurla başlayabileceğiz. " dedi.

Yumuşaklarla başlayacak olsalardı daha çok zorlanıp zorlanmayacakları konusunda ise: "Evet çok daha zor olurdu çünkü... yani 2 turluğuna avantajlı olabilirdim ama sonrasında aşınmayla performanslarının çok düştüğünü biliyoruz. " dedi genç pilot.

Son olarak takımla 6 yıllık birlikteliği bu yarışla son bulacak takım arkadaşı Sebastian Vettel'in anısına yaptığı kask dizaynı sorulduğunda ise Leclerc: "Evet Seb takıma çok şey kattı, bu da dolaylı yoldan bana fayda sağlayacak çünkü takımla uzun dönem sözleşmem var."

"Ve en önemlisi takıma geldiğim gibi beni olabilecek en iyi şekilde karşıladı. "

"Elbette biraz rekabet vardı ama bir insan olarak çok iyi birisi. O yüzden bu yolla ona saygımı göstermek istedim ve onun da hoşuna gittiğini biliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.