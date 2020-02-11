Leclerc: "Bu yıl yaklaşımım daha farklı olacak"

Charles Leclerc geçen yıl Ferrari ile ilk kez mücadele etti ve yıl boyunca gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Genç sürücü, bu yıl takımdaki ikinci yılını geçirecek ve güçlü performansını devam ettirmeyi umuyor.

Ferrari'nin lansman töreninde konuşan Leclerc, yaklaşımının da geçen yıldan farklı olacağının altını çizdi.

Leclerc, “Bu yıl çalışma konusunda biraz daha farklı bir yaklaşıma sahip olacağım. Çünkü takımı ve aracı zaten iyi tanıyorum. Tabii ki bu sezon yeni bir aracımız var, ama aslında geçen yılki aracın daha gelişmiş halinden bahsediyoruz."

"Tüm takım daha iyisini yapmak ve yeni sezona hazırlanmak için birlikte çok çalıştı. 2020'de bizi ciddi bir mücadele bekliyor ve direksiyona geçmek için sabırsızlanıyorum."

"Kışın, sezon başlangıcına fiziksel olarak formda başlamak için dağ antrenmanı yaptım. Kilo vermem gerekiyordu, bu yüzden tortellini yemekten de vazgeçmek zorunda kaldım!"

"Psikolojik hazırlık açısından konuşursak, yaklaşımım geçen yıla göre çok fazla değişmedi. Elimden geleni yapmaya çalışacağım ve bunun için aracımızı mümkün olduğunca iyi hale getirmek için takımla çok çalışacağım. Geçmişteki hatalarımdan öğreniyorum ve bu yıl bir pilot olarak gelişmek istiyorum."

"Bu yıl performansımı daha iyi hale getirmek için çok çalıştım ve yılın benim için daha olumlu geçmesini umuyorum. Sonuçları pek fazla düşünmüyorum çünkü işimi iyi yaparsam, o zaman sonuçların geleceğini düşünüyorum."

"Kışın, bu sezona hazırlanmak için her zamankinden daha fazla antrenman yaptım ve şimdi tamamen hazır hissediyorum. Direksiyonun başına geçmek için sabırsızlanıyorum." dedi.