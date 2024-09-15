Leclerc: "Hatalarımdan ders çıkaracağım"
Charles Leclerc, McLaren ve Oscar Piastri'nin iyi performansına karşı yarışta zorlandığını ve bazı hatalar yaptığını kabul etti.
Charles Leclerc, pole'den başladığı yarışta Oscar Piastri'ye mağlup oldu. Yarış sonrası demecinde konuşan Leclerc, sert lastiklere geçiş yaptıklarında McLaren karşısında zorlandığını ve yarışın kontrolünü kaybettiklerini belirtti.
Leclerc şunları söyledi: "Sert lastiklere geçtiğimiz anda yarışı kazanamayacağımızı anladım. Orta hamurda çok rekabetçiydik."
"Birkaç virajda aracı neredeyse duvara çarptım, çok yakındı."
"McLaren ve Oscar olağanüstü bir iş çıkardı ve bizden daha iyiydiler."
"Kaza, Carlos için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Umarım herkes iyidir. Takım için pek iyi bir gün değildi."
"Düzlüklerde istediğim kadar yaklaşamadım ve yarışı kaybettiğimiz nokta, savunmayı gerektiği gibi yapamadığım andı. Ama böyle şeyler olur, bazen hatalar yaparsınız ve ben de bu hatadan ders alacağım."
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