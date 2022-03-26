Leclerc: "Hata, güvenimin kaybolmasına neden olmayacak"

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Charles Leclerc, Bahreyn'in ardından Suudi Arabistan GP hafta sonuna da güçlü başladı ve her iki seansı da zirvede noktaladı.

Fakat Leclerc, ikinci antrenman seansının bitimine yaklaşık 20 dakika kala sol ön tekerleğini duvara çarptı ve süspansiyonunu kırdı. Bu, akıllara geçmişte cadde pistlerinde yaptığı bazı kazaları getirdi.

Günün ardından konuşan Leclerc, şöyle dedi: "İyi geçen güne talihsiz bir son oldu."

"İkinci antrenman seansında küçük bir hata yaptım fakat güvenimi zedelemiyor."

"Artık yarına odaklanıyorum ve iyi bir hıza sahip olduğumuzu düşünüyorum."

"Bugün uzun sürüşler yapamamak biraz üzüntü verici fakat yarın mücadelede olacağımıza inanıyorum."

Leclerc gibi Carlos Sainz da duvara çarptı ve o da uzun sürüşler yapamadı.

Sainz, "Beklendiği üzere bu araçlar Cidde'de, Bahreyn'e kıyasla farklı davranıyorlar. Aracı farklı şartlar ve virajlar için nasıl ayarlayacağımız konusunda daha fazla şey öğrenmeyi sürdürüyoruz."

"Dalgalanma bir noktada sorun haline geldi fakat bu konuda endişelenmiyorum."

"Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da yarış için en iyi lastiğin hangisi olduğunu anlamak, yarış stratejisi için çok önemli olacak."

"Maalesef duvara sürttüğüm için garajda kalmak zorunda kaldık ve ikinci seansın sonunda uzun sürüşler yapamadık."

"Artık yarının neler getireceğini hep birlikte göreceğiz." dedi.

Sparks under Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images