Leclerc: "Böyle bir yarışa ihtiyacımız vardı"
Charles Leclerc, mücadelelerle geçen Las Vegas Grand Prix'yi ikinci sırada bitirdi. Monakolu pilot, ikincilikle yetinmek zorunda kalsa da yarıştan gerçekten keyif aldığını dile getirdi.
Leclerc yarışa poleden başladı ancak ilk virajda Verstappen'in kendisini pist dışına kadar süpürmesiyle liderliği Dünya Şampiyonu'na verdi. Bu olayın ardından Verstappen 5 saniye ceza aldı.
Yarışın son turlarına doğru Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez de öndeki mücadeleye dahil oldu. Verstappen önde rahat bir şekilde galibiyete ilerlerken Perez ve Leclerc ikincilik için çekişiyordu. Son birkaç turda Red Bull 1-2. sırayı garantilemişken 50. turda Leclerc, Meksikalı pilotu geride bıraktı ve podyumun ikinci basamağına yerleşti.
Günün ardından Leclerc, "Ne yarıştı ama! Çok keyif aldım. Elbette sadece ikinci bitirebildiğim için hayal kırıklığına uğradım ama yapabileceğimizin en iyisi buydu."
Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF-23, 2nd position, arrives in Parc Ferme
"Startta Max iç tarafta biraz yol tutuşunu kaybetti ve beni beni pist dışına süpürdü. Ama iyi bir hızımız vardı, bir noktada onu tekrar geçtik ve genel olarak gerçekten güçlüydük. Yani gerçekten iyi bir yarıştı."
"Güvenlik Aracı konusunda biraz şanssızdık. Diğerlerinin ne yapacağını bilmediğimiz için pite girmedik ve pist pozisyonunu ve birinciliği korumaya çalıştık. Sonlara doğru eski lastiklerle zorlandım ama dürüst olmak gerekirse, bu mücadeleden keyif aldım. Böyle bir yarışa ihtiyacımız vardı."
"Bu inanılmaz bir spor ve ben bugün Vegas'taki ilk yarıştan daha iyi bir yarış görmedim. Şehirdeki enerji inanılmaz ve gerçekten keyif aldım." şeklinde konuştu.
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