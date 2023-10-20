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Formula 1 Amerika GP
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Leclerc: "Harika bir iş çıkardık"

Charles Leclerc, Amerika GP hafta sonunda Pazar günkü yarış için pole pozisyonunu elde ederek harika bir iş çıkardıklarına inanıyor.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Charles Leclerc, Ferrari SF-23

COTA'daki sprint hafta sonunda Max Verstappen'in turunun silinmesi üzerine pole pozisyonu Ferrari pilotu Leclerc'e gitti. 

Monakolu pilot, elde ettiği sonuçtan memnun olduğunu belirterek yaptıkları çalışmalar sayesinde yarış hafta sonuna oldukça güçlü başladıklarını ekledi.

Leclerc, "Takım olarak harika bir iş çıkardığımızı düşünüyorum."

"Sprint hafta sonunda temiz bir antrenman seansı geçirmenin her zamankinden daha önemli olduğunu biliyoruz ve biz de öyle yaptık."

"Bu hafta sonuna hazırlanmak için yaptığımız çalışmalar sayesinde güçlü bir temelle başladık ve araç düzlükte iyi hissettiriyordu. Ben de kendimi iyi hissediyordum ve sıralama boyunca mutluydum."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Esteban Ocon, Alpine A523

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Esteban Ocon, Alpine A523

"Q3'teki son turda bazı yerlerde hata vardı ama bu sanırım kimse için kolay değildi. Pazar gününe pole pozisyonunda başlayacağımız için gerçekten mutluyum." dedi.

Pazar günü yarışta ilk virajın zorlu olup olmayacağı sorulduğunda Leclerc, "Yani, tabii ki ilk viraj burada her zaman zorludur. Ama arkada olmaktansa önde başlamak her zaman daha iyidir."

"Yani evet, gerçekten mutluyum ve bu pisti seviyorum. Şehirdeki, ülkedeki ve pistin etrafındaki havayı seviyorum. Bu yüzden burada olmak harika." yanıtını verdi.

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