Leclerc: "Hamilton'la yarışmak harika olacak fakat kaskı taktığımda kendime odaklanacağım"

Charles Leclerc, 2024 sezonunun ardından yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton ile takım arkadaşı olacak.

Leclerc daha önce Sebastian Vettel ile takım arkadaşı olduğu için, geçmişte başka bir şampiyonla çalışma deneyimine sahip.

Hamilton'ın gelişi hakkında Gentleman's Journal'a konuşan Leclerc şöyle dedi: "Lewis'in takımda olması ve tabii ki böylesine inanılmaz bir şampiyonun benimle aynı araçta olması inanılmaz olacak."

"Her şeyden önce gelmiş geçmiş en iyilerden birinden bir şeyler öğrenmek için harika bir fırsat yakalayacağım. Üstelik neler yapabileceğimi gösterebilmem için de harika bir fırsat olacağını düşünüyorum, bu yüzden gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum."

"Büyürken her hafta sonu karting pistlerinde olduğum için Formula 1 yarışlarını takip etmem zordu, bu yüzden onun bazı yarışları izlerdim. O kesinlikle örnek aldığım kişilerden biriydi."

"Formula 1'deki ilk yılımda, tüm bu harika sürücülerden çok etkilendiğimi ve gözümü korkuttuğunu hatırlıyorum. Lewis muhtemelen en iyisiydi, bu yüzden onunla yarışabilmek çılgıncaydı."

"Fakat hayır -hoşgörülü-olmayacağım. Kaskı taktığımda artık tüm bunların önemi kalmıyor. Değişiyorsun, kimin kim olduğunu düşünmüyorsun ve sadece devam ediyorsun."

"Şimdi Lewis'le yarışıyorum fakat padoktaki isimleri unutmalı ve pistte olduğumda sadece kendi performansıma odaklanmalıyım."