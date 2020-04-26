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Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Hamilton'la yarışırken, Verstappen'e kıyasla daha fazla şey öğreniyorum"

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Leclerc: "Hamilton'la yarışırken, Verstappen'e kıyasla daha fazla şey öğreniyorum"
Ekleyen:
, Editör
26 Nis 2020 08:16

Charles Leclerc, Max Verstappen'le yarışmanın daha eğlenceli olduğunu söylese de, Lewis Hamilton'a karşı yarışırken daha fazla şey öğrendiğini dile getirdi.

Max Verstappen ve Charles Leclerc, geçen yıl pist üstünde birkaç kez agresif şekilde mücadele etmişlerdi.

Silverstone ve Avusturya'daki mücadeleleri, sezonun en heyecan verici mücadelelerinden bazılarıydı.

Sky Sports F1'e konuşan Leclerc'e, Lewis Hamilton ile Max Verstappen'le ilgili karşılaştırmalarda bulundu.

Monakolu pilot, mücadele ederken iki pilottan hangisine daha fazla güvendiği sorusunu yanıtladı.

“Yarışı bitirebildiğimden emin olmak istiyorsam muhtemelen Lewis! Ama eğlence ve yakın bir mücadele için muhtemelen Max. Çünkü Max ile savaşmanın her zaman heyecan verici olduğunu biliyorum."

“Çok az yer bırakıyor ama bence sporda hepimiz bunu yapmaktan keyif alıyoruz. Bu bazen limitlerin üzerine çıkıyor,  bazen sadece limitlerde, ama yarışmaktan gerçekten keyif alıyorum.”

“Lewis'in sürüş tarzı ise biraz farklı. Son derece akıllı ve Lewis'le savaşırken her zaman çok şey öğreniyorum."

“Deneyimi sayesinde ne zaman ne yapacağını her zaman tam olarak biliyor ve onu savaşlarla bu kadar iyi yapan şey bu."

“Çok agresif değil ama her zaman çok doğru şeyler yapıyor. Ne zaman ne yapacağınızı tahmin etmekte her zaman çok iyi."

Hamilton son olarak 2016 yılındaki İspanya GP'de herhangi bir temas nedeniyle yarış dışı kalmıştı.

İngiliz pilot, 2013 İspanya GP'den bu yana finiş gördüğü tüm yarışlarda ilk dokuza girdi.

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Editör Kemal Şengül

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