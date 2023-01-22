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Formula 1 Haberler

Leclerc, bir moda projesine başlamış

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Lewis Hamilton ile motor sporları dışında paylaştıkları bir tutkuyu açıkladı.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Leclerc, bir moda projesine başlamış
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Leclerc, Formula 1'deki rakibi Hamilton ile Grand Prix yarışları dışında sık sık moda üzerine tartıştıklarını açıkladı.

Modaya olan düşkünlüğüyle tanınan ve Met Gala gibi şovlarda sık sık boy gösteren Hamilton, Mercedes takımının sponsoru olarak Tommy Hilfiger'ın F1'e girmesine yardımcı oldu.

Max Verstappen ya da Lando Norris gibi diğer pilotlar online yarışların tadını çıkarırken -Dünya Şampiyonu bu ayın sonlarında sanal Le Mans 24 Saat yarışına katılacak- Leclerc yedi kez şampiyon olan Hamilton'ın izinden gittiğini açıkladı.

Leclerc İtalyan La Gazzetta Dello Sport'a verdiği demeçte, "Bir moda projesine başladım ama durdurmak zorunda kaldım."

"Umarım gelecekte tekrar başlayabilirim."

"Bazen Lewis ve ben, sevdiğimiz markalar hakkında konuşuyoruz."

"İyi bir zevki var ve göz alıcı kıyafetleriyle padokta kendini gösterme konusunda çok cesur."

"Moda konuşmadan kendini ifade etmektir, Formula 1 için dünyayı dolaştığımdan beri bunu anladım."

"İyi giyinmenin farklı kültürlerde ve geleneklerde farklı bir anlamı olduğunu öğrendim."

"Moda, yaklaşık olarak 2017'de ilgimi çekmeye başladı."

"Defilelere gitmeye başladım ve Armani'nin elçisi oldum -böylece moda dünyasına daha fazla girdim."

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