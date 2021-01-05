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Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Hamilton'ın Türkiye GP performansı, en iyisi olduğunu kanıtlıyor"

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Leclerc: "Hamilton'ın Türkiye GP performansı, en iyisi olduğunu kanıtlıyor"
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, Editör

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Lewis Hamilton'ın Türkiye GP hafta sonunda ortaya koyduğu performansın, gridin en iyisi olduğunu gösterdiğini düşünüyor.

Lewis Hamilton, Türkiye GP hafta sonunda epey zorlanmıştı ve sıralama turlarında da ön bölümde yer alamamıştı.

Ancak İngiliz pilot, pazar günkü zorlu şartlarda harika bir galibiyet alarak şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Charles Leclerc, bu performansla beraber Hamilton'ın en iyilerden birisi olduğunu kanıtladığını düşünüyor.

Monakolu pilot, "Lewis bu yıl gerçekten inanılmazdı. Bana göre bu yılki en etkileyici performansı da Türkiye Grand Prix'siydi çünkü kimse onun bu kadar güçlü olmasını beklemiyordu."

"Herkes Lewis'in zorlanmasını bekliyordu ve sonunda önemli olduğu anda harika bir performans sergiledi ve galibiyet alarak şampiyon oldu. Bu da onun sadece araç sayesinde kazandığını söyleyenlerin yanıldığını gösteriyor."

"Elbette en iyi aracı kullanıyor. Ancak bu tarz performansları, şu anda griddeki en iyi isim olduğunu kanıtlıyor."

"Bu yüzden onu tebrik etmeliyiz. Her zaman çok tutarlıydı ve buna sadece saygı göstermeliyiz." dedi.

Leclerc, yeni sezon hakkında da konuştu ve çok büyük beklentiler içinde olmadığını söyledi.

"Çok büyük beklentiler içinde olmamalıyız. Ama 2020 yılına kıyasla daha iyi bir performans sergileyeceğimize eminim ve gerçekten öyle olmasını ümit ediyorum."

"Sorunlarımızı çözmek adına son yarışlarda iyi bir iş çıkardık ve Maranello'daki herkesin ne kadar sıkı çalıştığını görebiliyorum."

"İnsanlar mümkün olduğunca zorluyor ve son derece olumlu şeyler duyuyorum. Ama tabii ki neler olacağını sezonun ilk sıralama turlarına kadar bilemeyeceğiz."

"İyi bir iş yaptığımıza eminiz, ancak beklentilerimizi düşük tutmayı tercih ediyoruz çünkü diğerlerinin ne kadar iyi bir iş yaptığını bilmiyoruz."

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Editör Kemal Şengül

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