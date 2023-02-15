Önceki / Teknik analiz: Ferrari SF-23 ne kadar muhafazakar? Sonraki / Sainz: "Geçen yıl bıraktığım yerden başlamak istiyorum"
Formula 1 / Ferrari lansmanı Haberler

Leclerc, Hamilton'ın şampiyonluk mücadelesine dönmesini bekliyor

Charles Leclerc, Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın bu yıl mücadeleye döneceği görüşünde.

Ekleyen:
, Editör
Leclerc, Hamilton'ın şampiyonluk mücadelesine dönmesini bekliyor
Haberi dinle

2023 sezonuna başlarken gözler daha çok Charles Leclerc ve Max Verstappen arasındaki olası mücadeleye çevrilmiş durumda. Ancak Leclerc, dünya şampiyonu olmak için gerekenlere sahip olduğuna inandığı Lewis Hamilton'ı görmezden gelmek istemiyor.

Hamilton, 2014'ten bu yana altı şampiyonluk kazanmayı başardı fakat son iki senedir şampiyonluk ipini Verstappen göğüslüyor.

Yine de Hamilton, geçen yıl performansından hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi ve bundan ötürü Mercedes iyi bir araç verirse, yine en önde yarışacağı konusunda herkes hemfikir.

Böyle düşünenlerden birisi de Sky News'e konuşan Leclerc.

Leclerc, Hamilton'ı dünya şampiyonluğunu kazanma potansiyeline sahip sürücülerden biri olarak gösterdi.

Leclerc, "Lewis'i şampiyonluk mücadelesinden asla çıkaramazsınız."

"Doğru araçla mücadelede olacağına eminim. Bu sporda ne kadar çok şey başardığını unutmamalıyız."

"Geçen yıl birçok kez gördüğümüz üzere, bugün bile kendini gösterebilir. Lewis de tıpkı Red Bull gibi mücadelede olacak ve umarım büyük bir mücadele içerisinde olacağız." dedi.

paylaşım
yorumlar

Teknik analiz: Ferrari SF-23 ne kadar muhafazakar?

Sainz: "Geçen yıl bıraktığım yerden başlamak istiyorum"
Daha fazlası
Ezel Tan
Aston Martin, yeni AMR23'ü Silverstone'da piste çıkardı

Aston Martin, yeni AMR23'ü Silverstone'da piste çıkardı

Formula 1

Aston Martin, yeni AMR23'ü Silverstone'da piste çıkardı Aston Martin, yeni AMR23'ü Silverstone'da piste çıkardı

Galeri: Yeni Mercedes W14'ten kareler

Galeri: Yeni Mercedes W14'ten kareler

Formula 1
Mercedes launch

Galeri: Yeni Mercedes W14'ten kareler Galeri: Yeni Mercedes W14'ten kareler

Fallows: "Ceza Red Bull'u etkileyecek fakat bunu minimuma indirecekler"

Fallows: "Ceza Red Bull'u etkileyecek fakat bunu minimuma indirecekler"

Formula 1
Aston Martin lansmanı

Fallows: "Ceza Red Bull'u etkileyecek fakat bunu minimuma indirecekler" Fallows: "Ceza Red Bull'u etkileyecek fakat bunu minimuma indirecekler"

Charles Leclerc Daha fazlası
Charles Leclerc
Ferrari, SF-23'ü Fiorano'da piste çıkardı, yeni fotoğraflar geldi

Ferrari, SF-23'ü Fiorano'da piste çıkardı, yeni fotoğraflar geldi

Formula 1
Ferrari lansmanı

Ferrari, SF-23'ü Fiorano'da piste çıkardı, yeni fotoğraflar geldi Ferrari, SF-23'ü Fiorano'da piste çıkardı, yeni fotoğraflar geldi

Leclerc: "SF-23'le ilgili ilk hislerim iyi"

Leclerc: "SF-23'le ilgili ilk hislerim iyi"

Formula 1
Ferrari lansmanı

Leclerc: "SF-23'le ilgili ilk hislerim iyi" Leclerc: "SF-23'le ilgili ilk hislerim iyi"

Leclerc: "2022'de sürüş stilimizi değiştirmek zorunda kaldık"

Leclerc: "2022'de sürüş stilimizi değiştirmek zorunda kaldık"

Formula 1

Leclerc: "2022'de sürüş stilimizi değiştirmek zorunda kaldık" Leclerc: "2022'de sürüş stilimizi değiştirmek zorunda kaldık"

Son Haberler

Aston Martin, yeni AMR23'ü Silverstone'da piste çıkardı

Aston Martin, yeni AMR23'ü Silverstone'da piste çıkardı

F1 Formula 1

Aston Martin, yeni AMR23'ü Silverstone'da piste çıkardı Aston Martin, yeni AMR23'ü Silverstone'da piste çıkardı

Ferrari, SF-23'ü Fiorano'da piste çıkardı, yeni fotoğraflar geldi

Ferrari, SF-23'ü Fiorano'da piste çıkardı, yeni fotoğraflar geldi

F1 Formula 1

Ferrari, SF-23'ü Fiorano'da piste çıkardı, yeni fotoğraflar geldi Ferrari, SF-23'ü Fiorano'da piste çıkardı, yeni fotoğraflar geldi

Mercedes neden sıfır sidepod konseptinden vazgeçmedi?

Mercedes neden sıfır sidepod konseptinden vazgeçmedi?

F1 Formula 1

Mercedes neden sıfır sidepod konseptinden vazgeçmedi? Mercedes neden sıfır sidepod konseptinden vazgeçmedi?

Galeri: Yeni Mercedes W14'ten kareler

Galeri: Yeni Mercedes W14'ten kareler

F1 Formula 1

Galeri: Yeni Mercedes W14'ten kareler Galeri: Yeni Mercedes W14'ten kareler

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.