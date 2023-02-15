Leclerc, Hamilton'ın şampiyonluk mücadelesine dönmesini bekliyor

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2023 sezonuna başlarken gözler daha çok Charles Leclerc ve Max Verstappen arasındaki olası mücadeleye çevrilmiş durumda. Ancak Leclerc, dünya şampiyonu olmak için gerekenlere sahip olduğuna inandığı Lewis Hamilton'ı görmezden gelmek istemiyor.

Hamilton, 2014'ten bu yana altı şampiyonluk kazanmayı başardı fakat son iki senedir şampiyonluk ipini Verstappen göğüslüyor.

Yine de Hamilton, geçen yıl performansından hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi ve bundan ötürü Mercedes iyi bir araç verirse, yine en önde yarışacağı konusunda herkes hemfikir.

Böyle düşünenlerden birisi de Sky News'e konuşan Leclerc.

Leclerc, Hamilton'ı dünya şampiyonluğunu kazanma potansiyeline sahip sürücülerden biri olarak gösterdi.

Leclerc, "Lewis'i şampiyonluk mücadelesinden asla çıkaramazsınız."

"Doğru araçla mücadelede olacağına eminim. Bu sporda ne kadar çok şey başardığını unutmamalıyız."

"Geçen yıl birçok kez gördüğümüz üzere, bugün bile kendini gösterebilir. Lewis de tıpkı Red Bull gibi mücadelede olacak ve umarım büyük bir mücadele içerisinde olacağız." dedi.