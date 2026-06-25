Leclerc: "Hamilton'ın galibiyeti benim de kazanmak istememe sebep oldu"

Ferrari, İspanya Grand Prix'sinde Mercedes'in galibiyet serisini bozarak Lewis Hamilton ile sezonun ilk galibiyetini elde etti. Charles Leclerc ise talihsizlik yaşayarak Barselona'da yarış dışı kaldı.

Avusturya GP öncesinde konuşan Leclerc, Mercedes'in güçlü olmasını beklediğini ancak sıcak hava koşullarının Ferrari'nin lehine olabileceğini düşünüyor.

"Genel rekabet gücü açısından Mercedes'in en hızlı araç olacağını düşünüyorum."

"Sıcak hava koşullarında yarış sırasında lastiklerle oldukça iyi bir performans göstermiştik. Umarım bu güçlü yönümüzü bu hafta sonuna da taşıyabiliriz."

"Ancak burada daha uzun düzlükler var ve şu anda Mercedes'in güç ünitesi daha iyi görünüyor. Bu nedenle bunun bedelini biraz daha fazla ödeyebileceğimizi düşünüyorum. Bu yüzden Mercedes hâlâ yenilmesi gereken takım konumunda."

Leclerc, Barselona'da yarış dışı kalmasına neden olan teknik arızanın detaylarını paylaşmasa da bunun geleceğe yönelik büyük bir endişe yaratmadığını söyledi.

"Detaylara çok fazla giremem ancak arıza oldukça ani gelişti."

"Bunun ilerisi için bir endişe yaratacağını düşünmüyorum. Ancak son iki hafta sonu bizim için oldukça zordu."

Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Şimdi tek istediğim takım olarak temiz bir hafta sonu geçirmek ve olmamız gereken yere dönmek."

Hamilton'ın son zaferinin kendisini yeniden kazanma konusunda motive ettiğini ifade eden Leclerc şöyle dedi: "Lewis'in galibiyetini görmek benim de yeniden zafer kazanmak istememe neden oluyor."

"Son birkaç yıldır bunu başarabilecek araca sahip değildik ancak şimdi yeniden yarış kazanabilecek bir ritme girdiğimizi hissediyoruz."

"Benim görevim de tıpkı Lewis'in Barselona'da yaptığı gibi ön sıralarda mücadele etmek."

Hamilton'ın şampiyonluk mücadelesine dahil olduğunu söylemesinin ardından kendisine yöneltilen benzer soruya Leclerc şu yanıtı verdi: "Dürüst olmak gerekirse şu an şampiyonluğu düşünmüyorum."

"Son birkaç hafta sonu boyunca her şeyi yeniden bir araya getirmeye çalışıyordum ve birçok sorunu çözdük."

"Öncelikle kendi ritmime geri dönmek istiyorum. Bunu başarabilirsek birçok yarış galibiyeti gelebilir."

"Şampiyonluğu ise sezon sonunda düşünürüz. Şu an aklımda olan bir konu değil."

Ferrari'nin sürekli yeni güncellemeler getirmesinden ve fabrikadaki çalışmaların hızından memnun olduğunu söyleyen Leclerc, takımın doğru yönde ilerlediğini düşünüyor.

"Takım çok iyi bir noktada."

"Sezon başından bu yana aracımızda çok fazla yenilik gördük. Fabrikadaki insanların üretim anlamında bu kadar büyük çaba göstermesi ve sürekli güncelleme getirmesi çok olumlu."

"Bazı dönemlerde güncelleme getirdiğimiz hafta sonlarının sayısı getirmediklerimizden daha fazla oldu."