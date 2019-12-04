Leclerc, Hamilton'ın Ferrari'ye gelişine karşı değil

Hamilton'ın Mercedes'le olan anlaşması 2020 sonunda bitiyor ve son haftalarda Ferrari başkanı John Elkann ile iki ayrı toplantı yaptığı yönünde iddialar bulunuyor.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto da, Hamilton'ın boşa çıkacak olmasından ötürü mutlu olduğunu dile getirmişti.

Konu hakkında konuşan Leclerc, Hamilton'ın gelecekte Ferrari'ye gelişini hoş karşılayıp karşılamayacağı sorusuna, "Elbette. Sonunda Formula 1'deyiz ve en iyilere karşı savaşmak istiyoruz."

"Bu yıl dört kez dünya şampiyonu Seb'in yanındaydım ve onu görmek adına büyük bir fırsata sahiptim. Ondan çok şey öğrendim."

"Her zaman bu tip bir şampiyondan bir şeyler öğrenebilirsiniz. Yani elbette bunu hoş karşılarım." dedi.

Leclerc ve Ferrari'den takım arkadaşı Leclerc de dahil olmak üzere pek çok önemli ismin anlaşması 2020 sonunda bitecek.

Diğer tarafta Hamilton, Elkann ile görüştüğü yönündeki iddialara cevap vermeyi reddetti ve Toto Wolff'un durumunun geleceğini etkileyebileceğini söyledi.

"Elbette kiminle konuşursanız olun, kapalı kapılar ardında gerçekleşen her şey özeldir. Uzun yıllar boyunca hiç oturup, diğer seçenekleri göz önünde bulundurmadım, çünkü sahip olduğumuz yöne doğru gidiyorduk. Dürüst olmak gerekirse, hâlâ o yolda ilerlediğimizi düşünüyorum. Yani bu yolla ilgili bir şeyleri değiştirecek çok az şey olduğunu biliyorum. Toto'nun da seçeneklerine baktığını ve hem kendisi hem de ailesi için neyin iyi olduğunu bildiğini biliyorum, bu yüzden ilk önce ne yapacağını bekleyip görmem gerekiyor. Burada olmayı seviyorum. Ama tabii kariyerimin veya son dönemimde burada olup olmayacağımı düşünmek akıllıca."