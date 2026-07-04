Leclerc: "Hamilton'ın aksine aracın %100 potansiyeline ulaşamıyorum"
Charles Leclerc, Silverstone'daki sprint sıralama turlarında takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın gerisinde kalmasının ardından Ferrari SF-26 ile hâlâ istediği hissi yakalayamadığını söyledi.
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Silverstone'da sprint yarışı için pole pozisyonunu kazanırken, takım arkadaşı Charles Leclerc 4. sırayı elde etti.
Monakolu pilot, takım arkadaşının seviyesine ulaşabilmek için hâlâ gelişmesi gereken noktalar olduğunu düşünüyor.
Cumartesi gününün ardından konuşan Leclerc, "Bir süredir geçen yılki araçta sahip olduğum rahatlığı bu araçta bulamadığımı fark ettim."
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
"Zorladığımda ve her şeyi bir araya getirdiğimde bile fark artık saliseler seviyesinde oluyor. Lewis ise aracın potansiyelinin %100'üne benden daha sık ulaşabiliyor. Ben bunu henüz başaramıyorum."
"Aracı tam olarak hissedemediğinizde istediğiniz tur zamanını çıkarmak da zorlaşıyor. Her seferinde sıralama turlarına tam güvenle çıkıp aracın limitine ulaşmanız gerekiyor. Ben ise hâlâ her hafta sonu kendi %100 performansımı istikrarlı şekilde ortaya koymakta zorlanıyorum."
"Q1 ve Q2'de limite oldukça yakındım ve Q3 öncesinde de kendime güveniyordum. Ancak Q3'e geldiğimizde aracı adeta kaybettim. Aracı gerektiği kadar hissedemiyorum." yorumlarında bulundu.
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