Leclerc: "Hamilton'ı yenmek zor olacak"

Charles Leclerc, ilk antrenman seansında turu silindiği için geride kalırken, ikinci seansta Lewis Hamilton'ın gerisinde ikinci en iyi dereceyi yaptı.

Monakolu pilot, "Bence bu pozitif bir gündü. Özellikle tek tur açısından bugün güçlüydük. İlk antrenman seansında gerçek potansiyelimi gösteremedim. Tur zamanım silindi. Bunun gibi tuhaf birkaç şey oldu. Sonrasında bir sorun yaşadık. Ama genel anlamda bakarsak bence pozitif bir gündü. Yarış simülasyonunda, sıralama turları kadar pozitif değiliz. Lewis bu konuda çok güçlü görünüyor."

"Her şeyden önce Mercedes'i yenmek istiyoruz ve bence bunu sıralama turlarında yapabiliriz. Ama yarışta neler olacağını görmek lazım. Biraz zor olacak. Bana sorarsanız bugün olumlu bir gün oldu. Yarış simülasyonumuz Mercedes kadar güçlü değildi, ancak sıralama turlarında iyi bir şansımız olacak. Umarım yarın iyi bir sıralama turları geçirebiliriz."

"Pole pozisyonunu kazanma şansımız olduğundan eminim. Kolay olmayacak ama bence bu mümkün. İkinci seans çok olumluydu. İlk seansta tur zamanım silindi ve neler yapabileceğimizi gösteremedik. Ama tüm bunları bir kenara bırakırsak olumlu bir gündü. İlk seanstan mutlu olmasam bile, genel olarak günümden memnunum."

Üç takım arasında bir mücadele olmasını bekleyip beklemediği sorulduğunda, "Mercedes'in mücadelede olacağına eminim ama Red Bull'dan tam olarak emin değilim. Henüz verileri tam anlamıyla analiz etmedim. Ama evet, üçümüzün yakın olacağına eminim." yanıtını verdi.

Leclerc, pilotların sürekli şikayet etti tümseklerle ilgili ise, "Sabah bir sorun yaşadık ve araştırmaya devam ediyoruz. Pistte çok fazla tümsek var. Dokuzuncu virajda çok büyük bir tane var. Pit çıkışında, çok, çok büyük bir tane var. Adeta bir motokros rampası gibi! Bu yüzden zor."

"Bu tümseklerde hata ypamak çok kolay. Çok fazla iniş ve çıkış var. Araçlar için iyi değil. Ama buna adapte olmak zorundayız. Bu ideal değil, Formula 1 yarışı yapıyoruz. Böyle tümseklere alışkın değiliz. Ama bence hafta sonu buna adapte olacağız." dedi.