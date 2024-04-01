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Formula 1 Japonya GP

Leclerc: "Hamilton'dan çok şey öğreneceğim"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Lewis Hamilton'la takım arkadaşı olmasının kendisine yardım edeceği görüşünde.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Takımı, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Takımı, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Steve Etherington / Motorsport Images

Charles Leclerc, Avustralya'daki yarışın ardından Endonezya'nın Bali adasına gitti ve burada hem dinleniyor hem de Japonya ve Çin'de yapılacak yarışlar için antrenman yapıyor.

Bu yıl takım arkadaşı Carlos Sainz'ın aksine galibiyet alamayan Leclerc'e gelecek yılki takım arkadaşı Lewis Hamilton soruldu.

Fox Sports Australia'ya verdiği son röportajda Leclerc, yedi kez dünya şampiyonu Hamilton'la takım arkadaşı olmak için sabırsızlandığını ancak kendisini bekleyen büyük mücadelenin de farkında olduğunu söyledi.

Leclerc, "Lewis'ten bir şeyler öğreneceğim kesin."

"Kişisel anlamda neler yapabileceğimi göstermek için önemli bir fırsat olacak."

"Bu çok ilginç bir mücadele ve bence gayet iyi sonuçlanacak"

"Birkaç ay önce takım arkadaşımın Hamilton olabileceğini biliyordum fakat haber resmileşince ben de şaşırdım."

"Açıkçası bu benim için inanılmaz büyük bir mücadele olacak çünkü Formula 1 tarihinde en çok galibiyet alan pilottan bahsediyoruz."

"Fakat bence böyle bir takım arkadaşına sahip olmak harika bir şey." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Takımı ve Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Takımı ve Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: John Toscano / Motorsport Images

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Kemal Şengül
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