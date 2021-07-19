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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Leclerc: "Hamilton - Verstappen teması yarış olayından fazlası değil"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Charles Leclerc, Formula 1'in Britanya Grand Prix'sinde Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasındaki yaşanan olayın bir yarış olayından fazlası olmadığını dile getirdi.

Leclerc: "Hamilton - Verstappen teması yarış olayından fazlası değil"

Leclerc, iyi bir startla beraber Valtteri Bottas'ı geçmesinin ardından Max Verstappen ve Lewis Hamilton'ı kovalamaya başlamıştı. İkili arasında yaşanan teması da en yakından gören isimdi.

Hamilton'ın temastan kaçınmak için virajın iç kısmında biraz daha fazla alana sahip olduğu düşünülüyor. Fakat Ferrari sürücüsü, Verstappen'in de virajda agresif olduğunu dile getirdi.

Leclerc, "Doğrusu aracın içerisinden yargıya varmak çok zor, çünkü çok alçakta duruyoruz. Bu yüzden bunu görmek zor."

"Her şey çok hızlı yaşandı. Doğrusu önümde bir sürü şey olduğunu görebiliyordum ve bana göre bu bir yarış olayıydı."

“Suçu birine ya da diğerine yıkmak çok zor. Görünüşe bakılırsa iç tarafta biraz boşluk vardı. Belki Lewis tamamen apekste değildi ama Max'in dış taraftan oldukça agresif davrandığı da ortada. Yani böyle şeyler olabiliyor."

"Bana göre bugün için en önemli şey, Max'in zarar görmemiş ve iyi olması." dedi.

FIA hakemleri, bunun bir yarış olayı olduğu konusunda Leclerc'le hemfikir değillerdi ve sonunda Hamilton'a 10 saniye zaman cezası verdiler.

Temas, Leclerc'e kırmızı bayrak öncesi liderliği alma fırsatı verdi ve yarış yeniden başladıktan sonra da avantajını korumayı sürdürdü.

Hamilton'ın zaman cezasına ve güçlü yarış performansına rağmen Leclerc, galibiyeti kazanabilecek tempoda değildi ve son üç tura girerken Hamilton'a geçildi.

Yarışını yorumlayan Leclerc, son ana kadar elinden geleni yaptığını ve Hamilton'a geçilene kadar galibiyeti alacağına olan inancını koruduğunu söyledi.

Monakolu pilot, "Lewis beni geçene kadar hâlâ bu yarışı kazanabileceğime inanıyordum ve bu böyle olmalıydı."

“Bu yaşanmadan önce ikinci olmayı düşünseydim, bence daha da kötüye giderdik. Bu yüzden son ana kadar buna inandım."

"Doğrusu, mühendisim bana Lewis'in sert lastiklerdeki temposu hakkında bilgi veriyordu ve ben de 'gerçekten hızlı' diye düşünüyorum. %200'ümü ortaya koydum ama ilk sırayı son turlara kadar tutmak için yeterli olmadı." dedi.

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