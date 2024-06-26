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Formula 1 İspanya GP

Leclerc: "Hamilton ile takım arkadaşı olmak kariyerim için çok önemli bir olay"

Charles Leclerc, gelecek sezon takım arkadaşı olacak olan yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton ile Ferrari'yi yeniden zirveye taşımak için birlikte çalışacaklarını söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Charles Leclerc, Ferrari SF-24, battles with Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, battles with Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Gelecek sezon Hamilton, Ferrari'ye katılarak Leclerc'in takım arkadaşı olacak ve 12 yıllık Mercedes kariyerini noktalayarak sekizinci dünya şampiyonluğunu kovalayacak.

Bu durum, ikilinin yarış öncesi pilot geçidi sırasında otobüste sohbet ederken, bazen sadece ikisinin, bazen de takımların grup sohbetlerinde çekilmiş birçok fotoğrafının ortaya çıkmasına neden oldu.

Sky F1 İspanya'da Leclerc'e, Hamilton ile gelecek hakkında konuşup konuşmadıklarını sordu.

Leclerc, "Aslında çoğu şeyi konuşuyoruz."

"Ferrari'nin şu anki durumu ve nerede olduğumuz hakkında biraz konuşuyoruz ama bu konuşmalarımızın çok küçük bir kısmını oluşturuyor."

"Açıkçası o hâlâ tamamiyle Mercedes'le geçireceği sezona odaklanmış durumda, dolayısıyla elbette henüz her şeyi konuşamayız."

"Ama sadece gelecek yıla hazırlanırken, ortak tutkularımız olan tasarım ve moda üzerine konuşabiliriz."

"Ama sanırım konuştuklarımızın %80-90'ı daha çok özel konular; hayatın nasıl gittiği, müzik ve bu tür şeyler hakkında ki bu da güzel bir şey." şeklinde yanıt verdi.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team,

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team,

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Şubat ayında yapılan duyurudan bu yana uzmanlar ve hayranlar kimin zirveye çıkacağını tartışıyor. Leclerc de gelecek sezon için oldukça heyecanlı.

Monakolu pilot, "Bunu gerçekten dört gözle bekliyorum."

"Lewis F1 tarihinin en başarılı pilotu. Onunla aynı aracı kullanabilmek ve gelmiş geçmiş en iyi pilottan bir şeyler öğrenme fırsatı bulmak, kendimi göstermek adına bana büyük bir motivasyon sağlıyor. Bu yüzden bizi bekleyen yeni süreç için çok heyecanlıyım."

"Ayrıca onunla harika bir ilişkimiz var. Lewis'e ve başardığı her şeye çok saygı duyuyorum. Kesinlikle Lewis ile takım arkadaşı olmak kariyerim için çok önemli, Ferrari'yi tekrar zirveye taşımak için birlikte çalışacağız."

"Bunu dört gözle bekliyorum. Onunla kıyaslandığımda nerede olduğumu görmek inanılmaz olacak."

"Hepimizin uzmanlık alanları var, hepimizin güçlü ve zayıf yönleri var. Açıkçası Lewis söz konusu olduğunda, çok az zayıf yönü olduğundan eminim ama kesinlikle onun güçlü yönlerinden bir şeyler öğrenebilirim." dedi.

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