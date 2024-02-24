Leclerc: "Hamilton ile olası bir düet hakkında konuşacağım"

Leclerc boş zamanlarında piyano çalmaya başlamış ve geçen yıl yayınlandıkları yarış hafta sonuna göre isimlendirilmiş üç şarkı yayınlamıştı: 'AUS23', 'MIA23' ve 'MON23'.

Ferrari pilotu hobisini daha da ileri götürerek 16 Şubat'ta Sofiane Pamart ile bir EP yayınladı.

Leclerc, yaşadığı keyifli deneyimi şu sözlerle ifade etti: "Aslında her şey çok hızlı gelişti."

"Uzun kış tatilinde çok fazla antrenman yaptım, Maranello'daki fabrikada çok fazla gün geçirdim ve bu arada bir buçuk gün boş zamanım oldu."

"Sofiane'yi görmek için Paris'e gittim, kendisi iyi bir arkadaşımdır. Onunla bir buçuk günde üç şarkı yaptık. Çok iyi bir deneyimdi, bu çok hoşuma gitti."

"Müziği her zaman sevdim, şimdiye kadar piyanodaki tekniğimle oldukça sınırlıydım ama çok yaratıcı bir insanım. Sofiane de harika bir piyanist olduğu için onun tarzı benim yaratıcılığım için işe yarayabilirdi. Bu yüzden çok güzel bir andı ve bu tür anlar bazen ihtiyaç duyduğum yarıştan kopmama yardımcı oluyor."

Ferrari pilotu, şarkı yayınlayan ilk isim değil; 2025 sezonunda takım arkadaşı olacağı Lewis Hamilton da 6 sene önce Christina Aguilera ile bir düet yapmıştı.

Gelecekte olası bir Leclerc-Hamilton düeti sorulduğunda Monakolu pilot, olumlu bir yanıt verdi.

Leclerc, "Dürüst olmak gerekirse emin değilim!"

"Lewis ile henüz müzik hakkında çok fazla konuşmadık. Sadece geçen yıl bu konuda konuşmuştuk ve bana müziği sevdiğini söylüyordu. Onunla olası bir işbirliği hakkında konuşacağım." dedi.