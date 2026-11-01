Formula 1 Meksika GP
Leclerc, Hamilton ile mücadelesi hakkında: “İkimiz de hata yaptık”
Meksika GP'sinde Hamilton ile yaşadığı ilk tur mücadelesi sonrası ceza alan Charles Leclerc, kararın kafa karıştırıcı olduğunu belirtti.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 1 Kas 2026 23:43
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Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Michael Potts / LAT images via Getty Images
Meksika Grand Prix sonrasında konuşan Charles Leclerc, yarışın ilk turunda takım arkadaşı Lewis Hamilton ile girdiği sert liderlik mücadelesini ve ardından aldığı cezayı değerlendirdi.
İlk virajda dışarıdan hamle yaptıktan sonra 4 ve 5. virajlarda hem kendisinin hem de Hamilton’ın geç frenaj nedeniyle pist dışına çıktığını belirten Monakolu pilot, telsizden net bir geri bildirim alamadığı için pozisyonu koruduğunu ve beş saniyelik cezayı çekmek zorunda kaldığını ifade etti.
Yarışın ardından basına konuşan Leclerc şunları söyledi: "Yarışın başında 1. virajda dışarıda net bir boşluk vardı ve harika bir tempo yakalamıştım.”
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images
“Ancak bu pistte galibiyet için savaştığınızda 2. virajda alan inanılmaz daralıyor. Ardından 4 ve 5. virajlara doğru Lewis de ben de çok geç fren yapmayı denedik. İkimiz de virajı dönemedik; ben pist dışına çıkmak zorunda kaldım ve 5. virajın ardından Max ikimizin arasına gelince durum daha da karmaşık bir hal aldı.”
“Takımla konuştuğumda net bir geri bildirim alamadım. Pozisyonu geri verme konusunda ortada kafa karıştırıcı bir durum vardı ve bir ceza geleceğini tahmin ediyordum, geldi de.”
“Tempo anlamında gayet iyiydik ancak ikinci startta her şey çok daha zorlaştı. Pistin sağ tarafında çok fazla lastik parçası vardı. Fren pedalına yumuşak davransam bile araç hemen kitlendi lastiklerime zarar verdim.”
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images
“Lewis ile zafer için savaşıyorduk, bu yüzden ikimiz de boşluk bırakmadık. 4. viraja girerken ikimiz de hata yaptık aramızda bir temas yaşanmadı. İkimiz de düz gittik ve bu durum Max'a geçiş fırsatı tanıdı.”
“Perde arkasında elbette bu konuyu konuşacağız. Lewis'in yaptığım hamleden ziyade sürecin ele alınış biçimine kızgın olduğunu düşünüyorum. Perşembe günkü pilotlar toplantısında de bu gri alanları konuştuğumuzu hatırlatmak isterim.”
“Eğer 4. virajın çıkışında bir duvar olsaydı ben de Lewis de frenaj noktasını bu kadar zorlamazdık. Çözümün bu tür riskleri almamıza izin vermeyecek pist düzenleri olduğunu düşünüyorum.”
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- Motorsport.com Ekibi
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