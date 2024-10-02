Leclerc, Hamilton ile ilgili yorumlarında "haddini aşmaktan" çekindi

Charles Leclerc, Ferrari'de güçlerini birleştirdiklerinde Lewis Hamilton'ın kendisinden bir şeyler öğrenip öğrenemeyeceği sorulduğunda “haddini aşmaktan” çekindi.

İtalyan takımı, 2025 yılında araçlarının direksiyonunda griddeki en iyi yarışçılardan ikisine sahip olacak. Leclerc'in Formula 1'deki başarıları Hamilton'ın başarılarıyla kıyaslandığında sönük kalsa da Monakolunun yeni takım arkadaşına karşı ikinci planda kalacağı düşünülmemeli.

Leclerc'in takım arkadaşlıkları hakkında şu ana kadar yaptığı tüm yorumlar son derece saygılıydı. Birçok kez, yedi kez F1 şampiyonu olmuş bir pilottan bir şeyler öğrenmekten duyduğu heyecanı dile getirdi ve The Race'e gelecek hakkında konuşurken de bunu tekrarladı.

Leclerc şöyle söyledi: “Sahip olduğu tüm başarılara sahip olmak için tüm kariyeri boyunca neleri doğru yaptığını görmek için çok meraklı olacağım. Çok az zayıf yönü var, aslında Lewis'in herhangi bir zayıf yönünü bilmiyorum."

“O çok güçlü bir sürücü, her zaman orada, çok hızlı, çok istikrarlı. Lewis ile aynı arabada neler yapabileceğimi göstermek kadar Lewis'ten bir şeyler öğrenmek de benim için çok ilginç olacak. Bu iki şey beni çok motive ediyor.”

Hamilton ile eşit araçlarda yarışırken Leclerc’in en az onun kadar iyi bir performans sergileyebileceğine inanan birçok kişinin olduğunu söylendiğinde ise Leclerc mütevazı bir yanıt verdi: "Bunu duymak güzel.”

“Beklentilerin ne olduğunu gerçekten düşünmüyorum çünkü benim için sadece yapmam gerekene odaklanmam gerekiyor. Her zaman önce büyük şeyleri düşünüp sonra süreci düşünmek yerine büyük şeyler başarmak için sürece odaklanmayı daha çok severim.”

“Formula 1'e girdiğimden beri çok şanslıyım. Takım arkadaşım olarak keşke iki numaralı bir pilotum olsaydı diye düşünmek yerine, her zaman takım arkadaşınız olarak en iyisine sahip olmanın çok daha iyi olduğunu düşündüm. Beni ileriye iten çok ama çok hızlı takım arkadaşlarım oldu ve Lewis ile de çok şey öğreneceğim.”

Ancak Leclerc de hafife alınacak bir sürücü değil. Ferrari'ye terfi ettirildiğinden beri, Scuderia'nın projesinin temel taşı oldu. Ayrıca, takımda herkesi tanımanın, nasıl çalıştıklarını ve elindeki araçlardan en iyi şekilde nasıl yararlanacağını bilmenin Hamilton'a karşı önemli bir avantajını da elinde bulunduruyor.

Ancak yine de Hamilton'ın da kendisinden öğrenebileceği şeyler olduğu yönündeki fikre yanıt verirken “haddini aşmaktan" çekindi

Leclerc basitçe cevap verdi: “Lewis hâlâ inanılmaz derecede hızlı. O hâlâ Lewis Hamilton, bu yüzden benden herhangi bir tavsiyeye ihtiyacı olduğunu sanmıyorum!”