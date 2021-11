Leclerc: "Hamilton, aracının yapabileceklerinin ötesine geçti"

Yedi kez Formula 1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Interlagos'ta gerçekleştirilen hafta sonunda güçlü bir performans ortaya koydu ve tüm önemli seansların en hızlısıydı.

İngiliz pilot, sıralama turlarında 0.4 saniye farkla ilk sırayı aldı, sprint sıralama yarışını 20. başlayıp beşinci bitirdi ve ana yarışı 10. başlayıp kazandı.

Pek çok kişi İngiliz pilotun performansından övgüyle bahsederken, bazıları da o kadar da tatmin olmadı ve Hamilton'ın performansını, kendisinden ziyade Mercedes W12'ye bağladı.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, bu başarılı hafta sonun nedeninin araçtan ziyade Hamilton olduğunu düşünüyor.

Leclerc, "Hamilton'ın güçlü performans sergilediğine katılıyorum."

"Elbette şu anda çok güçlü bir araca sahip, buna şüphe yok fakat bence o, aracının yapabileceği şeylerin ötesine geçmeyi başardı." dedi.

Hamilton'la aynı aracı kullanan Valtteri Bottas, cumartesi günkü sprint yarışını kazansa da, pazar günü üçüncü oldu.

Diğer Ferrari pilotu Carlos Sainz da bunun Hamilton ve aracın bir kombinasyonu olduğu görüşünde.

İspanyol pilot, "Bugün tüm sosyal medyada bu tartışmayı gördüm. Peki o zaman neden ikisinin birleşimi olduğunu konuşmuyoruz?"

"Bu hafta sonu oldukça baskın bir araca sahip olan, gerçekten harika ve son derece yetenekli bir sürücünün birleşimiydi." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, on the podium with a Brazilian flag

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images