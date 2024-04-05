Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Japonya GP

Leclerc: "Hâlâ öğrenmemiz gereken çok şey var"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, bu hafta sonu henüz aracı tam anlamıyla test edemediklerini söylüyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari pilotu Charles Leclerc, cuma günkü ilk antrenmanda 18 tur atarken, lider Max Verstappen'in 0.5 saniye gerisinde kaldı.

Fakat Leclerc, seans sonrası verdiği demeçte henüz aracı tam anlamıyla anlayamadıklarını söyledi.

Monakolu pilot şöyle dedi: "Gerçekten karmaşık bir gündü. İlk seansta, ayar anlamında yapmamız gereken birkaç şey bulduk."

"Hâlâ öğrenmemiz ve çözmemiz gereken çok şey var olsa da elimizde hâlâ üçüncü bir antrenman seansı var."

"Umarım yarın yağmur yağmaz ve bugün değerlendiremediğimiz parçaları test ederiz."

"İlk antrenman seansında da pist çamurlu ve çok kaygan olduğu için düzgün çalışmak mümkün olmadı."

"Sonuç olarak, ilk antrenman seansındaki ilk denemede hiçbir şey öğrenemedik ve daha sonra yumuşak lastiklerle birkaç hızlı tur attım."

"Sonuç olarak, bugün çok az tur atabildim, bu yüzden cevaplanmamış pek çok sorumuz var."

"Sıralamalardan önce her şeyi çözmemiz gerekiyor. Bu nedenle yarın sabah odak noktamız bu olacak."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Suzuka'daki kazası için Sargeant: "1. antrenmanda yapmamam gereken aptalca bir kazaydı"
Sonraki haber Red Bull'un, Suzuka güncellemelerinden öğrendiklerimiz

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Aston Martin, Newey'e teklif yaptığı haberini yalanladı

Aston Martin, Newey'e teklif yaptığı haberini yalanladı

Formula 1
Japonya GP
Aston Martin, Newey'e teklif yaptığı haberini yalanladı
Alonso: "Melbourne'den çok farklı bir yerde olmamalıyız"

Alonso: "Melbourne'den çok farklı bir yerde olmamalıyız"

Formula 1
Japonya GP
Alonso: "Melbourne'den çok farklı bir yerde olmamalıyız"
Sainz: "İyi durumdayız fakat Red Bull'u yenmek zor olacak"

Sainz: "İyi durumdayız fakat Red Bull'u yenmek zor olacak"

Formula 1
Japonya GP
Sainz: "İyi durumdayız fakat Red Bull'u yenmek zor olacak"

Son Haberler

2024 Japonya GP 3. antrenman seansı: Red Bull'ların ilk iki sırada bitirdiği seansta Verstappen lider

2024 Japonya GP 3. antrenman seansı: Red Bull'ların ilk iki sırada bitirdiği seansta Verstappen lider

F1 Formula 1
Japonya GP
2024 Japonya GP 3. antrenman seansı: Red Bull'ların ilk iki sırada bitirdiği seansta Verstappen lider
Canlı anlatım: Japonya GP 3. antrenman seansı

Canlı anlatım: Japonya GP 3. antrenman seansı

F1 Formula 1
Japonya GP
Canlı anlatım: Japonya GP 3. antrenman seansı
Ferrari, Melbourne'deki F1 formunu Japonya'da neden tekrarlayamayabilir?

Ferrari, Melbourne'deki F1 formunu Japonya'da neden tekrarlayamayabilir?

F1 Formula 1
Ferrari, Melbourne'deki F1 formunu Japonya'da neden tekrarlayamayabilir?
2024 MotoGP Arjantin Grand Prix'si neden iptal edildi?

2024 MotoGP Arjantin Grand Prix'si neden iptal edildi?

MGP MotoGP
Arjantin GP
2024 MotoGP Arjantin Grand Prix'si neden iptal edildi?

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye