Leclerc: "Hâlâ öğrenmemiz gereken çok şey var"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, cuma günkü ilk antrenmanda 18 tur atarken, lider Max Verstappen'in 0.5 saniye gerisinde kaldı.

Fakat Leclerc, seans sonrası verdiği demeçte henüz aracı tam anlamıyla anlayamadıklarını söyledi.

Monakolu pilot şöyle dedi: "Gerçekten karmaşık bir gündü. İlk seansta, ayar anlamında yapmamız gereken birkaç şey bulduk."

"Hâlâ öğrenmemiz ve çözmemiz gereken çok şey var olsa da elimizde hâlâ üçüncü bir antrenman seansı var."

"Umarım yarın yağmur yağmaz ve bugün değerlendiremediğimiz parçaları test ederiz."

"İlk antrenman seansında da pist çamurlu ve çok kaygan olduğu için düzgün çalışmak mümkün olmadı."

"Sonuç olarak, ilk antrenman seansındaki ilk denemede hiçbir şey öğrenemedik ve daha sonra yumuşak lastiklerle birkaç hızlı tur attım."

"Sonuç olarak, bugün çok az tur atabildim, bu yüzden cevaplanmamış pek çok sorumuz var."

"Sıralamalardan önce her şeyi çözmemiz gerekiyor. Bu nedenle yarın sabah odak noktamız bu olacak."