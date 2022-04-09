Leclerc hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı!

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FIA tarafından yayınlanan son belgelere göre Leclerc, pite giriş turunda gereksiz yere yavaş sürüyordu ve hakemler, bunu fark etmelerinin ardından kendisi hakkında inceleme başlattılar.

Ayrıca Zhou Guanyu ve Yuki Tsunoda da benzer suçlar nedeniyle hakemler tarafından çağrılmış durumda. Bu üç olay da sıralama turlarının ilk bölümünde yaşandı.

Notta Ferrari pilotunun FIA Formula 1 Sportif Yönetmelikleri'nin 33.4 Maddesi'ni ihlal etmekten ve yarış direktörünün etkinlik notlarındaki 4. maddeye uymamaktan dolayı incelemeye alındığı belirtildi.

İlgili maddelere göre pilotlar hiçbir zaman gereksiz yere yavaş, düzensiz veya diğer sürücüleri tehlikeye atacak şekilde süremiyorlar.

Geçmişte benzer ihlallere kınama verilmişti. Bu nedenle Leclerc'in pole pozisyonunun tehdit altında olması pek olası değil.