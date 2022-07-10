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Leclerc, Verstappen ve Hamilton hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı!

Ferrari pilotu Charles Leclerc'in yanı sıra Max Verstappen ve Lewis Hamilton, kapalı park kurallarıyla ilgili bir ihlalden ötürü hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Leclerc, Verstappen ve Hamilton hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı!
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Pazar günü gerçekleştirilen Avusturya Grand Prix'sini kazanan Charles Leclerc, kapalı park kuralının ihlal edilmesinden ötürü yarıştan yaklaşık 1 saat sonra görüşmeye çağrıldı.

FIA, saniyeler sonra Max Verstappen'i, ardından da Lewis Hamilton'ı aynı gerekçeyle görüşmeye çağırdı.

Şu anda konuyla ilgili pek fazla detay bulunmuyor ancak üç sürücü de "kapalı park kurallarının ihlali" yani yarıştan sonra araçlar kapalı parktayken uygulanan kuralların ihlali nedeniyle inceleme altındalar.

Görünüşe bakılırsa podyum seremonisi sona ermeden önce fizyoterapistleriyle etkileşime girdikleri ve talimatlara uymadıkları için kuralları ihlal etmiş oldular.

Ortada bir kural ihlali olsa dahi herhangi bir yaptırımın men ya da zaman cezası boyotunda olması pek olası değil.

Bunun yerine kendileri mali yaptırım uygulanması daha olası.

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