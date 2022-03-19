Leclerc: "Haas ve Alfa Romeo'nun hızı, Ferrari'nin motorda kaydettiği gelişimi gösteriyor"

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Charles Leclerc, bugün gerçekleştirilen sıralama turlarında Max Verstappen'i mağlup etti ve sezona podyumla başladı. Fakat hem Alfa Romeo hem de Haas, hafta sonu boyunca hızlıydı ve sıralama turlarında birer araçla son bölüme kaldılar.

Ferrari, 2019 yılında motor tarafında ciddi bir düşüş yaşamış ve o günden bu yana hem fabrika takımı hem de Haas ve Alfa Romeo, gerilerde kalmıştı. Fakat bu yıl işler tersine dönmüş gibi görünüyor.

Ferrari patronu Mattia Binotto, geçtiğimiz günlerde İtalyan ekibin motor tarafında rakipleriyle olan 25 beygirlik güç farkını telafi ettiğini söylemişti. Bu performans artışı, fabrika ekibine ek olarak Haas ve Alfa Romeo'ya da destek oldu.

Motorsport.com'a konuşan Leclerc, Ferrari'nin motor tarafında attığı adım sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Sıralama turlarındaki verileri henüz görmedim ama güç ünitesi kesinlikle geçen yıldan daha iyi hissettirdi ve doğru yönde atılmış bir adımdı."

"Bugün hem Haas hem Alfa'nın kaydettiğimiz ilerlemeyi kanıtladığına inanıyorum."

"Tabii ki bunu söylerken onların yaptığı işi küçümsememek lazım çünkü araçları virajlarda da hızlıydı. Yani bu, hem motor hem de şasinin bir kombinasyonu."

"Kendi açımızdan konuşursak, bunun kesinlikle ileriye doğru atılmış bir adım olduğunu ve şu anda düzlüklerde oldukça güçlü göründüğümüzü söyleyebilirim. Bunu görmek harika."

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Sıralama turlarını Leclerc'in 0.129 saniye gerisinde üçüncü tamamlayan Carlos Sainz, Ferrari'nin güç ünitesinde tarafında kaydettiği gelişimin hafife alınamayacağını fakat gelişim kaydetmeye devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Red Bull, Bahreyn GP sıralama turlarında Sergio Perez ile hız ölçüm noktasında 323.2 km/s hıza ulaştı. Verstappen ise sadece 0.3 km/s yavaştı.

Daha büyük sidepod yapısıyla Ferrari, Leclerc ile 316.6 km/s hıza ulaşıp 11. olurken, Sainz 315.9 km/s hızla 12. oldu.

Sıralama turlarında Ferrari motorlu araçlar arasında en yüksek sürate 318.4 km/s ile Mick Schumacher ulaştı.

Sainz, "Güç ünitesi departmanındaki çocuklara ortaya koydukları harika çaba için teşekkür ederiz çünkü bu adım kesinlikle diğer takımlara da yardım etti."

"Zorlamaya devam etmemiz gerekiyor çünkü Max, düzlüklerde hiç yavaş değil, aynı şekilde Mercedes de öyle."

"Yani bu alanda zorlamaya devam etmeliyiz. Fakat en azından bu yıl doğru yönde bir adım atmışız gibi görünüyor. Bunu görmek harika." dedi.