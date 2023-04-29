Leclerc: "Güvenlik aracı esnasında pistte kedi vardı"

Cumartesi günkü Sprint sırasında güvenlik aracı altında, Ferrari pilotu güç ünitesinde bir kesinti olduğu konusunda takımı uyarıyor gibi göründü.

Leclerc, yarış sonrası düzenlenen resmi basın toplantısında telsiz mesajı ile ilgili soru sorulduğunda, aslında güvenlik aracının önünden geçen bir kediden bahsettiğini açıkladı.

Kedinin piste girmesi güvenlik aracının kısa süreliğine frene basmasına neden olurken, o sırada yarışı lider götüren Leclerc bunu telsizden bildirdi.

Leclerc, "İlk virajın çıkışında yolun ortasında bir kedi vardı ve güvenlik aracı durmak zorunda kaldı, ama sanırım bunu gören tek kişi bendim."

"Durum çok kötü değildi ama bunu söylemem gerektiğini hissettim!" dedi.

Leclerc, Ferrari'nin Avustralya Grand Prix'sindeki performansından daha ileri bir adım attığını belirtti.

Bakü pistindeki her iki sıralama seansında da başarılı olarak Sprint ve yarış için pole pozisyonu elde eden Leclerc, takımın yarışlarda hâlâ 'bir şeyler bulması' gerektiğini belirtti.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Leclerc, DRS açıldıktan sonra Sergio Perez'in gerisine düştü ve Ferrari pilotu lastiklerini korumaya çalıştıkça fark daha da açıldı.

Leclerc, "Ne kadar mücadele ettiğimi bilmiyorum ama elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım."

"Yarışta hâlâ biraz tempo eksikliğimiz var, şu anda odak noktamız kesinlikle bu. Bu durum uzunca bir süredir böyle."

"Bu yüzden bunun üzerinde çalışıyoruz ve yarışlar için bir şeyler bulmaya çalışıyoruz. Ama sıralama turlarında iyi görünüyoruz, ileriye doğru bir adım attığımıza inanıyorum."

"Avustralya'ya ve buraya bakarsanız, burada daha iyiyiz. Henüz Red Bull seviyesinde değiliz, bu yüzden hâlâ yapacak çok iş var ama araçtan biraz daha memnunum."

"Lastikler aşınmaya başladığında, Checo arayı açtı. Verstappen ise biraz bize yaklaşmaya başladı. O andan itibaren dezavantajlı bir duruma düştük." dedi.