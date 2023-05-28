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Formula 1 / Monako GP Röportaj

Leclerc: "Güvenlik aracı çıkar diye umduk fakat çıkmadı"

Charles Leclerc, güvenlik aracı çıkar umuduyla uzun süre pistte kaldığını fakat istedikleri gibi olmadığını söylüyor.

Giacomo Rauli
Ekleyen:
Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Monte Carlo, Ferrari'nin güçlü olması beklenen pistlerden birisiydi. Hatta bazılarına göre bu yıl kazanmak için en önemli fırsatları bu olacaktı.

Fakat Charles Leclerc yarışı ancak altıncı bitirirken, Carlos Sainz sekizinci sırada finiş gördü.

Yarışa orta hamurla başlayan Leclerc, uzun bir ilk bölüm geçirse de, fakat yağmur tahminlerine rağmen aynı lastiği kullanan rakiplerinden daha erken pite girdi.

Yarışın ardından konuşan Leclerc, "İlk bölümde sert lastikle sürüş yaptık fakat bir noktada garip bir şey hissettim. O andan önce lastikler çok iyi gidiyordu."

"Arka lastikleri yönetmeye ve korumaya çalıştım fakat bir noktada bir tür aşınma oldu ve zorlandık." 

"Diğer lastik setine geçtik, o da iyiydi ama geçiş yapmak mümkün değildi. İlk bölümü mümkün olduğunca uzun tuttuk çünkü bu koşullarda bir noktada güvenlik aracı olması çok muhtemeldi. Olmadı, stratejinin karşılığını alamadık, yapacak pek bir şey yok."

"Geriye dönüp baktığınızda her zaman farklı yapabileceğiniz şeyler vardır. Özellikle de bu pistte yarıştan sonra stratejiyi eleştirmek kolaydır çünkü erken pite girerseniz ve bir güvenlik aracı varsa, ki çoğu zaman olan budur, o zaman neden bu kadar erken pite girdiğinizi sorgularsınız. Bunun zor olduğunu biliyorduk."

"Bugün güvenlik aracı bekledik ve şaşırtıcı şekilde kimse hata yapmadı ve güvenlik aracı çıkmadı."

"Geriye dönüp baktığımda bazı şeyleri değiştirebilirdim fakat bunu aracın içerisinde bilemezdik, bence bugün doğru seçimler yapıldı."

Leclerc sonuca rağmen moralini bozmamaya çalışıyor.

"Yani tabii ki sinir bozucu. Bunun gibi her hafta sonu her zaman için sınır bozucudur, evimizde daha da sinir bozucu ama aynı zamanda başımızı dik tutmamız gerekiyor "

"Sezon uzun ve takvimdeki tek yarış bu değil. Puanlar aynı, bu yüzden Barselona'da yeniden başlamamız gerekiyor. Umarım o zaman harika bir hafta sonu geçiririz."

"Yapılması gereken çok iş var. Lastik yönetiminin bizim için zayıf nokta olmaya devam ettiğini biliyoruz. Buna bakmalıyız."

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

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