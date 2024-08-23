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Formula 1 Hollanda GP

Leclerc: "Güncellemelere güveniyorum"

Charles Leclerc, Ferrari'nin yeni güncellemelerle birlikte yeniden rekabetçi olabileceğini söyledi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari pilotu Charles Leclerc, takımının SF-24 için planladığı güncellemelere güvendiğini söyledi.

Ferrari'nin yeniden zirve mücadelesine döneceğine inandığını belirten Monakolu pilot, şunları söyledi: "Artık aracımıza dair tam net bir resme sahibiz ve hangi yöne gitmemiz gerektiğini biliyoruz." 

"Birkaç ondalık saniye gerideyiz ancak SF-24'e getireceğimiz yeni güncellemelerin bizi kalite açısından gerekli adımı attıracağına eminim."

"Şu anki Formula 1 tamamen detaylarla ilgili. Bu yüzden sezonun geri kalanında gücümüzü yeniden toplayacağımı düşünüyorum."

Leclerc, sezonun ikinci yarısı için hazır olduğunu da sözlerine ekledi: "Sezonun ikinci yarısı için enerjimi tamamen topladım. Şimdi tek düşündüğüm şey yeniden araca dönmek."

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