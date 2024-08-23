Leclerc: "Güncellemelere güveniyorum"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, takımının SF-24 için planladığı güncellemelere güvendiğini söyledi.



Ferrari'nin yeniden zirve mücadelesine döneceğine inandığını belirten Monakolu pilot, şunları söyledi: "Artık aracımıza dair tam net bir resme sahibiz ve hangi yöne gitmemiz gerektiğini biliyoruz."



"Birkaç ondalık saniye gerideyiz ancak SF-24'e getireceğimiz yeni güncellemelerin bizi kalite açısından gerekli adımı attıracağına eminim."



"Şu anki Formula 1 tamamen detaylarla ilgili. Bu yüzden sezonun geri kalanında gücümüzü yeniden toplayacağımı düşünüyorum."



Leclerc, sezonun ikinci yarısı için hazır olduğunu da sözlerine ekledi: "Sezonun ikinci yarısı için enerjimi tamamen topladım. Şimdi tek düşündüğüm şey yeniden araca dönmek."