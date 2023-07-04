Leclerc: "Güncellemeler işe yarıyor, Ferrari her zamankinden daha iyi çalışıyor"

Monakolu pilot, ikinci sıradan başladığı Avusturya GP'de nispeten rahat bir yarış çıkardı ve damalı bayrağı bu pozisyonda görmeyi başardı.

Ferrari bu hafta sonu için yeni bir taban ve ön kanat güncellemesi getirmişti. Bu güncellemeler takımın gelişimine katkı sağlamış gibi görünüyor.

Yarışın ardından konuşan Leclerc, "Tekrar podyumda olmak güzel, özellikle de zorlu Cumartesi gününden sonra bunu yapmak daha da güzel."

"Aracın Cuma günkü performansını sevmiştim. Son güncellemelerle daha iyi hissediyorum. Bu hisleri doğrulamak için yarışı bekliyorduk ve doğrusu işe yaradı."

"Red Bull'u yakalamak için çok çalışmamız gerekiyor - yarış günü çok daha hızlılar fakat aracın hissi eskisinden daha iyi."

"Ayrıca takım, daha önce hiç görmediğim şekilde çalışıyor, yeni parçalar planlanandan çok daha hızlı geliyor ve bu harika! dedi.

Leclerc, yeni güncellemelerin lastik aşınmasını azaltıp azaltmadığı sorusuna, "Genel olarak aracın daha dengeli olduğunu söylemem gerekiyor."

"Yine de sprint hafta sonları tahmin edilemez oluyor çünkü aracı hazırlamak için neredeyse hiç zamanınız olmuyor."

"Ayarda küçük bir hata yaptığımızı da düşünüyorum. Denge iyi değildi, bu yüzden arka lastikler çabuk aşındı. Bunun üstesinden gelmek için de sürüş tarzımı değiştirmek zorunda kaldım."

"Bence en doğru ayarlarla aracın daha da hızlı olacağını düşünüyorum."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Alessio Morgese

Leclerc, bu ivmeyi Silverstone'da devam ettirmelerini umuyor.

Monakolu pilot, "Hedefimiz bu olacak."

"Silverstone çok farklı bir pist var. Güncellenmiş aracın orada nasıl olacağını anlamak ilginç olacak."

"Yüksek hızlı virajlar şu anda bizim temel zayıflığımız ve orada bunlardan tonla var. Bakalım neler yapacağız?" dedi.

Şampiyonada büyük oranda geride kaldıkları göz önüne alındığında Leclerc, motivasyon bulmak için farklı alanlara odaklandığını söyledi.

"Ben her zaman motiveyim. Özellikle de böyle bir hafta sonunun ardından, aracın daha fazlasını yapabileceğini hissettiğinizde bu motivasyon yüksek oluyor."

"Evet, bu yıl şampiyonluğu kazanmak zor olacak ama üzerinde çalışmamız gereken çok şey var."

"Takımdaki motivasyonun ne kadar yüksek olduğunu, herkesin ne kadar sıkı çalıştığını görebiliyorum. Bu sayede güncellemeleri mümkün olduğunca erken getirebiliyoruz. Bu da bize güven ve motivasyon katıyor."

"Silverstone için sabırsızlanıyorum. Tamamen farklı bir pist ama takım bu yarışa hazırlanmak için çok çalıştı."

"Hepimiz mümkün olan en kısa sürede kazanmak istiyoruz ve bunun için çaba gösteriyoruz."