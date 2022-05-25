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Leclerc: "Güncellemeler bizi kesinlikle ileriye götürdü ve lastik aşınmasını iyileştirdi"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Ferrari'nin getirdiği son güncellemeyle ileriye doğru iyi bir adım attığını söyledi.

Kemal Şengül
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, Şef Editör
Leclerc: "Güncellemeler bizi kesinlikle ileriye götürdü ve lastik aşınmasını iyileştirdi"
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Ferrari, Barselona'ya yeni bir güncelleme paketi getirmiş ve bu güncelleme paketi sayesinde de ileriye doğru iyi bir adım atmış gibi göründü. 

Charles Leclerc pazar günkü yarışa ilk sıradan başladı ve yarış dışı kalmadan önce rahat şekilde liderliğini sürdürüyordu. 

Ancak Monakolu pilot yarışı bitiremedi ve Max Verstappen'in yarışı kazanmasıyla da şampiyona liderliğini kaybetti. 

La Gazette De Monaco'ya konuşan Leclerc, şöyle dedi: "Sezon başından beri yapılan çalışmalardan memnunum. Bazı yarışlarda Red Bull'un gerisinde kaldık. Barselona'da yaşadığımız sorun ve Imola'daki hata dışındaki her şey pozitif. Takımla çalışma şeklimizden memnunum." 

"Şu anda şampiyona lideri olmasam da yaklaşımımı hiçbir şekilde değiştirmiyor. Elbette Monako'ya şampiyona lideri olarak gelmek isterdim fakat sezonun bu noktasında bunun bir önemi yok. Önümüzde gidilecek daha 16 yarış ve alınabilecek çok sayıda puan var."

"İspanya GP'den önce pek çok sorunumuz vardı. Özellikle yarışta Red Bull'un hızında gitmemize izin vermeyen ve onlara avantaj kazandıran lastik aşınması bunların başında geliyordu. Fakat Barselona'da, yarış dışı kalmamıza neden olan sorunun dışında her şey çok olumluydu." 

"Yani yaklaşımım aynı. Sene başından beri tüm yarışlarda olduğu gibi %100'ümü vereceğim. Bu, benim için özel bir yarış, kendi ülkemde yapılıyor ama abartmamak önemli. Yavaş yavaş ilerlemeli ve sürekli gelişmeliyiz."

Leclerc, güncellemelerin işe yaradığını da ekliyor. 

"Güncellemeler evet, çalıştı ve gelişmemize izin verdi. Bu, önemli bir şey çünkü Formula 1 pistinde sonuçlar her zaman hesapladıklarınıza denk gelmiyor. Aşınma gerçekten azaldı ancak sadece bir yarış geride kaldığı için sonuç çıkarmak adına çok erken."

"Doğru yönde bir adım olduğunu ise kesinlikle söyleyebiliriz." 

Monako'da yağmur ihtimali var ve Leclerc'e kuru mu yoksa ıslak zemini mi seçeceği soruldu. Leclerc, "Son yıllarda bazen yağmurda sorun yaşadık ama her şey bu yıl daha iyi gidiyor. Imola'da yağmurlu şartlarda rekabetçi olabileceğimizi gördük. Yani yağmurun yağıp yağmadığı umrumda değil." 

 

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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