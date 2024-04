Leclerc gözünü Çin GP zaferine dikti: "İlgi duyduğum tek şey bu"

Formula 1 Çin Grand Prix 'si önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek ve uzun yıllar sonra takvime döndüğü için, güç düzeninin nasıl olacağı büyük bir muamma.

Ferrari son yarışlarda büyük bir ilerleme kaydetmeyi başardı ve Red Bull ile beraber galibiyetin en büyük adayı konumunda.

Ferrari pilotu Charles Leclerc de bu yarış için hedefini "galibiyet" olarak belirledi.

Kendi dondurma markasının lansmanı için katıldığı bir etkinlikte Sky İtalya'ya konuşan Leclerc, "Galibiyet hasretim devam ediyor. Tek ilgilendiğim şey bu; kazanmak."

"İkincilik ilgimi çekmiyor. Bu yüzden Çin'de -eğer fırsat olursa- kazanmak önemli olacak."

"Bence şu anda takım için gayet pozitif bir dönemdeyiz. Yine de yapılacak çok iş var. Pozitif sonuçlar alıyor olmak rahatlayabileceğimiz anlamına gelmiyor."

"Tam tersi, daha çok çalışmalıyız. Tüm bu başarılar bizi daha da fazlasını yapmak için motive ediyor."

Leclerc, bu yıl istediği sonuçları alamadığı için simülatör çalışmalarına ağırlık verdi.

Leclerc bu konuda şöyle diyor: "Milano'ya geldim ve Maranello'daki fabrikada üç gün geçirdim."

"Bu, temelde önceki yarışlarda zorluk çektiğim sert lastiklerle ilgili neler olduğunu öğrenmek içindi."

"Bir şey üzerinde çalıştığım zaman, o alanda daha iyi oluyorum. Çin'deki hedefim de bu olacak."

"İki yarış ve iki sıralama seansından oluşan sprint hafta sonuyla karşı karşıyayız."

"Masanın üzerinde kazanılacak çok fazla puan var. Bunları almak için orada olacağım!"

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, arrives in the paddock with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images