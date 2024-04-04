Leclerc: "Giderek güçleniyoruz fakat Japonya'da Red Bull'u yenmek zor olacak"

Ferrari, son yarış Melbourne'de harika bir performans sergiledi ve Red Bull'un sorunlarından faydalanarak duble yaptı.

Charles Leclerc, yarışla ilgili şöyle dedi: "Bence sezon başında gittiğimiz her yarış, zayıf ve güçlü yönlerimizin neler olduğunu daha net şekilde görebilmek adına bizim için çok önemliydi."

"Suzuka'da yüksek hızlı virajlarla daha fazla karşılaşacağız ve bu tür virajlarda diğerlerine kıyasla nerede olduğumuzu biraz daha iyi anlayacağız."

"Şimdilik bildiklerimizle Red Bull'un bu hafta sonu, özellikle de yarış günü üstün olmasını bekliyorum. Önden kaymanın söz konusu olduğu pistlerde özellikle güçlü olduğumuzu düşünüyorum."

"İki hafta önce Avustralya'da durum böyleydi ve orada yarış günü çok güçlüydük."

"Bence bu hafta sonu ön aşınmadan ziyade genel aşınma söz konusu. Bu yüzden Red Bull'un bundan önce olduğu yere geri döneceğini düşünüyorum."

"Yine de bu sezonun çok önemli bir bölümündeyiz, alabileceğimiz tüm puanları almamız gerekiyor, ki biz de şu ana kadar bunu yaptık."

"Çünkü ilk üç yarışa bakacak olursak, Red Bull'un sadece dört puan gerisinde olmamızın gerçek performansımızı yansıttığını düşünmüyorum."

"Evet, geçmişte olduğumuzdan daha yakınız. Ancak şu anda elimizdekilerden en iyisini alma konusunda iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum."

"Pazar günü onlarla düzenli olarak mücadele etmek için bizi daha iyi bir konuma getireceğini umduğum güncellemeler gelinceye kadar, mümkün olduğunca çok puan toplamamız gerekiyor."

"İşte bu yüzden sezon başlangıcımızın bu açıdan olumlu olduğunu düşünüyorum."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Takımı, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Neden Caros Sainz'ın gerisinde kaldığına bir cevap bulup bulamadığı sorusuna Leclerc, "Sanırım sıralama turlarında yaşananların benimle ilgili olduğu gayet açıktı. Bundan önce çok çok iyi sıralamalarım oldu, sanırım bu üst üste yedi kez ilk çizgiyi aldım."

"Ancak Avustralya'da Cumartesi günü iyi bir iş çıkaramadım. Pazar günü ise o kadar endişem yoktu. Sanırım ikinci stint yarıştaki durumdan dolayı zor geçti, yarışın başında Lando ve Oscar yüzünden erken pit yapmak zorunda kaldık. Bu yüzden ikinci stint çok uzundu. Haliyle ikinci stint'i yönetmek biraz daha zordu."

"Bence bu daha çok Cumartesi günü yaptığım yanlışlardan kaynaklanıyordu. Her sıralamaya girerken en iyisini elde etmeye çalıştığım dışında söylenecek pek bir şey yok."

"Üçüncü bölümde denediğim bir şey işe yaramadı. Bu işler böyledir. Eminim bunu telafi edeceğiz." cevabını verdi.

Japonya'da kendilerine neyin uygun olmadığı sorusuna Leclerc, "Avustralya'daki gücümüzün ve özellikle Pazar günü düşündüğümüzden daha güçlü olmamızın nedeni çoğunlukla ön lastik aşınmasıydı."

"Sanırım burada daha az ön lastik aşınması bekliyoruz. Burada yarışta Red Bull'un yine üstün olduğu daha normal bir hafta sonu geçirmeyi bekliyorum."

"Ancak Avustralya'daki gibi bir fırsat olursa, bunu değerlendirmek için orada olmalıyız."

"Yine de kesinlikle geçen yıldan daha yakın olmalıyız. Bu yılki aracın yüksek hızlı viraj performansını arttırmak için çok çalıştık. Ayrıca bu çok daha öngörülebilir bir aracımız var. Geçen yıl oldukça fazla tutarsızlık yaşadık, bu nedenle Red Bull ile aramızdaki farkı kapatmak için doğru yönde ilerlemeliyiz." cevabını verdi.

Aracın zayıflıkları sorulduğunda Leclerc, "Bir araçta her zaman zayıflıklar ve geliştirilmesi gereken şeyler vardır. Bu yüzden bizim için nereleri geliştirmemiz gerektiği çok açık. Bence genel paketin daha hızlı olması gerekiyor."

"Elbette herkesin nihai hedefi bu. Umarım Red Bull'u geçmek için nihai adımı atabiliriz." cevabını verdi.

Güncellemelerden beklentiler sorulduğunda Leclerc, "Güncellemeleri ne zaman getireceğimizi söyleyebileceğimi pek sanmıyorum. Rüzgar tünelinde denediğimiz şeylere göre de değişiyor ve açıkçası sezonun mümkün olduğunca erken bir döneminde getirmek için bu parçaların üretim süresini kısaltmaya çalışıyoruz çünkü kazandığımız her yarışta önemli puanlar da kazanıyoruz. Bu yüzden sezonun mümkün olduğunca erken bir noktasında bu yeni parçalara sahip olmak için çaba gösteriyoruz. Bakalım ne zaman olacak." dedi.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sainz'ın galibiyetiyle ilgili ne hissettiği sorusuna Leclerc, "Ne yalan söyleyeyim, bundan memnunum."

"Galibiyetler önemli ama sezon sonunda puanlar daha da önemli. Şahsen Ferrari'nin mümkün olan en kısa sürede kazanmasını istiyorum. Carlos kazanma konusunda harika bir iş çıkardı ve şimdi bana tepki verip, bir sonrakini kazanmak düşüyor."

"Hedefimiz bu ve bunun için var gücümle çalışıyorum. F1'de insanların çok çabuk unutmaya meyilli olduğunu ve son yarışa bakılarak yorum yaptığını biliyorum fakat son dokuz yarışıma bakarsam, çok iyi bir seviyede olduklarını düşünüyorum."

"Bu yarışların çoğunda kazanmak mümkün olmadı fakat fırsat doğduğunda orada olmak bana bağlı ve gerçek şu ki Singapur'da ve diğer yarışlarda bunu yapamadım."

"Elbette zorlamaya devam edeceğim. Ancak Carlos'un gelecek yıl Ferrari'de olmayacak olması kazanmaya çalışmak için üzerimde baskı yaratmıyor." dedi.