Prime'a abone ol
Formula 1 Mexico City GP
Haberler

Leclerc: “Gidecek bir yerim kalmamıştı”

Meksika Grand Prix’sinin ilk virajındaki kaza hakkında konuşan Leclerc, iki Red Bull aracı arasındayken gidecek bir yerinin kalmadığını ve Perez’e temas ettiğini söyledi.

Editör Fırat Kocaman
Güncelleme
Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, the rest of the field at the start

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Meksika Grand Prix’sinde takım arkadaşı Carlos Sainz’in önünde pole pozisyonundan start aldı. Üç kez şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen üçüncü, ev sahibi konumundaki Meksikalı Red Bull pilotu Sergio Perez ise yarışa beşinci sıradan başladılar.

Start finiş düzlüğünün oldukça uzun olduğu pistte pole pozisyonundan başlamak büyük bir dezavantaj getiriyordu. Özellikle ikinci çizgiden başlayan pilotlar hava koridoru etkisinden yararlanarak ilk viraja lider girebiliyordu.

Startın ardından Charles Leclerc iyi bir start aldı. Ancak üçüncü sıradan başlayan Verstappen, hava koridoru etkisiyle Leclerc’in yanına geldi ve kendini virajın iç tarafına atmayı başardı. Beşinci sıradan başlayan Perez ise hava koridoru etkisini sonuna kadar kullanıp kendini virajın dış tarafında konumlandırdı.

İlk viraj öncesinde Verstappen, Leclerc ve Perez yan yana geldiler. Perez’in viraja erken kapanmasının ardından ortada konumlanan Leclerc ile temas yaşandı. Perez aracındaki büyük hasardan dolayı yarış dışı kaldı, Leclerc ise ön kanat hasarıyla yarışa devam etti ve üçüncü sırada finişe geldi.

Yarış sonrasında açıklamalarda bulunan Leclerc, şunları söyledi: “İlk viraja geldiğimizde iki Red Bull aracı arasında sıkışmıştım.”

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, make contact at the start causing the Mexican to crash out

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, make contact at the start causing the Mexican to crash out

“Yoğun bir yuhalamaya maruz kaldım. Gerçekten gidecek bir yerim kalmamıştı. Ne yazık ki Perez’e temas ettim çünkü gidecek bir yerim yoktu. Ön kanadım hasar gördü, diğer yanda ise Perez yarış dışı kaldı. Her şey birden oluverdi.”

“Perez’in yarışa veda etmesine sebep olduğum için üzgünüm ve bunu bilerek yapmadım. Gerçekten gidecek bir yerim yoktu.”

Yarışın ortalarına doğru yaklaşırken Kevin Magnussen’in kazası sonrası bariyerlerin yenilenmesi için yarış kırmızı bayrak ile durduruldu. 

Kırmızı bayrak sonrası durarak start verildi. Yarışın kırmızı bayrak sonrasındaki bölümü hakkında konuşan Leclerc, sözlerini şöyle bitirdi: “Yarış yeniden başladıktan sonra sert lastikte olduğumuz için biraz zorlandık.”

“Hamilton orta lastiklerle gayet iyi performans gösterdi ve lastik aşınmasını iyi yönettiler.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Meksika GP'de günün pilotu Lando Norris oldu
Sonraki haber Hamilton: ''Takımla gerçekten gurur duyuyorum''

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Fırat Kocaman
Alfa Romeo, Pourchaire için Super Formula koltuğu bulmaya çalışıyor

Alfa Romeo, Pourchaire için Super Formula koltuğu bulmaya çalışıyor

FIA F2

Alfa Romeo, Pourchaire için Super Formula koltuğu bulmaya çalışıyor Alfa Romeo, Pourchaire için Super Formula koltuğu bulmaya çalışıyor

Bearman: “İlk kez F1 aracı kullanmak inanılmaz bir deneyimdi”

Bearman: “İlk kez F1 aracı kullanmak inanılmaz bir deneyimdi”

Formula 1
Mexico City GP

Bearman: “İlk kez F1 aracı kullanmak inanılmaz bir deneyimdi” Bearman: “İlk kez F1 aracı kullanmak inanılmaz bir deneyimdi”

Norris: “Beşinci bitirmeyi beklemiyordum”

Norris: “Beşinci bitirmeyi beklemiyordum”

Formula 1
Mexico City GP

Norris: “Beşinci bitirmeyi beklemiyordum” Norris: “Beşinci bitirmeyi beklemiyordum”

Charles Leclerc
Daha fazlası
Charles Leclerc
Vasseur: “Sert lastikler Leclerc’in yarışını mahvetti”

Vasseur: “Sert lastikler Leclerc’in yarışını mahvetti”

Formula 1
Mexico City GP

Vasseur: “Sert lastikler Leclerc’in yarışını mahvetti” Vasseur: “Sert lastikler Leclerc’in yarışını mahvetti”

Marko, Ferrari'nin tüm yarış boyunca hızını koruyabileceğini düşünmüyor

Marko, Ferrari'nin tüm yarış boyunca hızını koruyabileceğini düşünmüyor

Formula 1
Mexico City GP

Marko, Ferrari'nin tüm yarış boyunca hızını koruyabileceğini düşünmüyor Marko, Ferrari'nin tüm yarış boyunca hızını koruyabileceğini düşünmüyor

Button: “Ferrari’nin yarışı kazanacak temposu yok”

Button: “Ferrari’nin yarışı kazanacak temposu yok”

Formula 1
Mexico City GP

Button: “Ferrari’nin yarışı kazanacak temposu yok” Button: “Ferrari’nin yarışı kazanacak temposu yok”

Ferrari
Daha fazlası
Ferrari
Leclerc: "Bu pole'ü yarış zaferine dönüştürmek zor olacak"

Leclerc: "Bu pole'ü yarış zaferine dönüştürmek zor olacak"

Formula 1
Mexico City GP

Leclerc: "Bu pole'ü yarış zaferine dönüştürmek zor olacak" Leclerc: "Bu pole'ü yarış zaferine dönüştürmek zor olacak"

Ferrari'nin güncellemeleri, Leclerc'in özgüvenini nasıl artırdı?

Ferrari'nin güncellemeleri, Leclerc'in özgüvenini nasıl artırdı?

Formula 1
Mexico City GP

Ferrari'nin güncellemeleri, Leclerc'in özgüvenini nasıl artırdı? Ferrari'nin güncellemeleri, Leclerc'in özgüvenini nasıl artırdı?

Sainz, Amerika GP startında Hamilton'a "Monaco Loews" hamlesi yapmış

Sainz, Amerika GP startında Hamilton'a "Monaco Loews" hamlesi yapmış

Formula 1
Amerika GP

Sainz, Amerika GP startında Hamilton'a "Monaco Loews" hamlesi yapmış Sainz, Amerika GP startında Hamilton'a "Monaco Loews" hamlesi yapmış

Son Haberler

Verstappen, Red Bull aracının güçlü startlarından memnun

Verstappen, Red Bull aracının güçlü startlarından memnun

F1 Formula 1
Mexico City GP

Verstappen, Red Bull aracının güçlü startlarından memnun Verstappen, Red Bull aracının güçlü startlarından memnun

Stella: "Norris'in Meksika performansı, Alonso'nun 2012 Valencia zaferini hatırlattı"

Stella: "Norris'in Meksika performansı, Alonso'nun 2012 Valencia zaferini hatırlattı"

F1 Formula 1
Mexico City GP

Stella: "Norris'in Meksika performansı, Alonso'nun 2012 Valencia zaferini hatırlattı" Stella: "Norris'in Meksika performansı, Alonso'nun 2012 Valencia zaferini hatırlattı"

Vasseur: “Sert lastikler Leclerc’in yarışını mahvetti”

Vasseur: “Sert lastikler Leclerc’in yarışını mahvetti”

F1 Formula 1
Mexico City GP

Vasseur: “Sert lastikler Leclerc’in yarışını mahvetti” Vasseur: “Sert lastikler Leclerc’in yarışını mahvetti”

Fabrega'nın paylaşımı neyi işaret ediyor, Alonso emekli mi olacak?

Fabrega'nın paylaşımı neyi işaret ediyor, Alonso emekli mi olacak?

F1 Formula 1
Mexico City GP

Fabrega'nın paylaşımı neyi işaret ediyor, Alonso emekli mi olacak? Fabrega'nın paylaşımı neyi işaret ediyor, Alonso emekli mi olacak?

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol