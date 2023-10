Leclerc: “Gidecek bir yerim kalmamıştı”

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Meksika Grand Prix’sinde takım arkadaşı Carlos Sainz’in önünde pole pozisyonundan start aldı. Üç kez şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen üçüncü, ev sahibi konumundaki Meksikalı Red Bull pilotu Sergio Perez ise yarışa beşinci sıradan başladılar.

Start finiş düzlüğünün oldukça uzun olduğu pistte pole pozisyonundan başlamak büyük bir dezavantaj getiriyordu. Özellikle ikinci çizgiden başlayan pilotlar hava koridoru etkisinden yararlanarak ilk viraja lider girebiliyordu.

Startın ardından Charles Leclerc iyi bir start aldı. Ancak üçüncü sıradan başlayan Verstappen, hava koridoru etkisiyle Leclerc’in yanına geldi ve kendini virajın iç tarafına atmayı başardı. Beşinci sıradan başlayan Perez ise hava koridoru etkisini sonuna kadar kullanıp kendini virajın dış tarafında konumlandırdı.

İlk viraj öncesinde Verstappen, Leclerc ve Perez yan yana geldiler. Perez’in viraja erken kapanmasının ardından ortada konumlanan Leclerc ile temas yaşandı. Perez aracındaki büyük hasardan dolayı yarış dışı kaldı, Leclerc ise ön kanat hasarıyla yarışa devam etti ve üçüncü sırada finişe geldi.

Yarış sonrasında açıklamalarda bulunan Leclerc, şunları söyledi: “İlk viraja geldiğimizde iki Red Bull aracı arasında sıkışmıştım.”

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, make contact at the start causing the Mexican to crash out