Leclerc: "Geride kalmayı sevmiyorum, Vettel'e geçildiğim zaman mutsuz olurdum"
Charles Leclerc eskiden Sebastian Vettel'e yenilmekten nefret ettiğini söylüyor.
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Charles Leclerc, 2019'dan beri Ferrari için yarışıyor ve henüz ilk senelerinde Sebastian Vettel gibi bir şampiyonla takım arkadaşıydı.
Sonrasında Carlos Sainz ile takım arkadaşı olan Monakolu sürücüyü 2025'te daha da büyük bir meydan okuma bekleyecek; Lewis Hamilton ile yarışmak.
Leclerc, Hamilton'ı geride bırakmayı istediğini çünkü geçildiği zaman mutsuz olduğunu söylüyor.
Motorsport İtalya'ya konuşan Leclerc, “Geride kalmayı sevmiyorum ve bence bu griddeki tüm sürücüler için geçerli."
“Örneğin Seb'in yanındayken kendimi onun arkasında bulmaktan nefret ediyordum."
"Ferrari'deki ilk yılımda olduğumu ve kendimi daha deneyimli bir takım arkadaşımla kıyasladığımı biliyordum ama bunun yeterli sebep olduğunu düşünmüyordum.”
“Şahsen yenilmekten nefret ederim." dedi.
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Erik Junius
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